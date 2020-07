Bella Hadid è la star della nuova campagna Swimwear di Calvin Klein

Una carriera in costante ascesa quella della supermodella americana Bella Hadid, che insieme alla sorella Gigi è entrata in pianta stabile nell’olimpo della moda.

Un’ascesa che inizia nel 2011, quando firma un contratto con la IMG Models e prosegue nel 2012 quando viene scelta come testimonial di Guess? brand con il quale collabora ancora oggi. Nel 2014 il debutto in passerella alla New York fashion week, nel maggio 2015 è sulla cover dell'edizione australiana di Vogue e a novembre dello stesso anno partecipa per la prima volta all'annuale Victoria's Secret Fashion Show. Il resto è storia.

Poche ore fa la notizia di una nuova importante collaborazione che ha svelato lei stessa attraverso il canale più amato dalle celeb, Instagram. Postando alcune foto di backstage, Bella Hadid ha annunciato di essere la protagonista della nuova campagna Calvin Klein Swimwear 2020! Fotografata da Charlotte Wales, la splendida supermodella ventitreenne, è ritratta in posa all'interno di una piscina turchese e sullo sfondo di una parete dipinta di bianco mentre indossa pezzi della nuova collezione di costumi da bagno del marchio.

Uno su tutti? Il costume intero fucsia dal design super sexy e nastri neri decorati col nome del brand in fucsia. Originale, di tendenza e di sicuro impatto visivo.

In un mix di immagini monocromatiche e quelle scattate in acque blu cristalline, Bella ruba la scena valorizzando al massimo le creazioni di stile Calvin Klein nelle quali il logo CK da un tocco unico e riconoscibile ai modelli a vita alta e ai coprispalle del caftano. La collezione offre una tavolozza di colori di tonalità neon alla moda insieme al classico nero di tendenza.

Splendida e mozzafiato negli scatti che la vedono fluttuare nell’acqua mentre indossa i bikini della collezione, Bella Hadid non è nuova alle campagne pubblicitarie per la casa di moda americana.

È infatti ambasciatrice di Calvin Klein e aveva partecipato alla campagna pubblicitaria #MyCalvins IRL dell'autunno 2019 del marchio insieme alla top model Naomi Campbell, all'attore australiano Jacob Elordi, al giocatore della NFL Odell Beckham JR e al produttore americano Diplo oltre che essere il volto della campagna di costumi da bagno estate 2019 del marchio insieme alle modelle Abby Champion e Matthew Noszka. Una carriera che sembra non conoscere limiti, e che la porta a soli 23 anni ad essere una conferma del fashion system internazionale.

Molto attiva sui social, influencer così come la sorella Gigi, Bella durante il fine settimana ha condiviso quattro bellissime immagini della sua campagna di costumi da bagno Calvin Klein, in cui mostra i nuovi bikini del marchio e i costumi interi. Tutte le immagini sono state scattate prima dell’emergenza Covid-19 e la modella americana lo ha sottolineato sui social.

Bella ha inoltre riferito ai suoi 30 milioni di follower che è stato un "paradiso poter lavorare in acqua" letteralmente: “New @calvinklein Swimwear campaign,” she captioned the photo series. “Heaven to be able to work in the water .. Shot by @charlottemwales styled by @clare_byrne . I love this team so much it hurts. Grateful” e di essere grata per questa opportunità e per aver avuto il privilegio di lavorare con un team così professionale. Curiosi di scoprire l’intera campagna? Seguite la pagina Instagram ufficiale della supermodella americana!