Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in vacanza in Sicilia

Agrigento - Il primo amore non si scorda mai. Vale anche per Michelle Hunziker (Sorengo, Svizzera, 1977) che a Militello Val di Catania trovò il primo fidanzatino, appena 28 anni fa. Michelle Hunziker è in vacanza ad Agrigento con la figlia Aurora Ramazzotti, il marito Tommaso Trussardi e le figlie Celeste e Sole, avute da quest’ultimo matrimonio. «In un’estate del 1992 a Militello – racconta la presentatrice - feci l’esperienza che mi “flashò” a tal punto da voler diventare italiana un giorno! Dalla ricotta calda nel suo siero alla mattina, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d’india. Una terra antica piena di cultura e profumi meravigliosi con la sua gente ospitale la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia".