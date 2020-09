I tre abiti da sposa di Elettra Lamborghini. FOTO

Como - Elettra Lamborghini (Bologhna, 1994) ha finalmente coronato il suo sono d'amore con il dj Afrokack. I due si sono sposati sabato 26 settembre sotto il sole del Lago di Como. Ecco le prime immagini del matrimonio dai social. Elettra Lamborghini ha sfoggiato tre diversi abiti da sposa e un sorriso smagliante, pieno di felicità. Non ha rinunciato a spalle scoperte, scollature ampie e spacchi vertiginosi.

La pandemia non ha bloccato la festa. Per limitare il rischio contagi, infatti, la lista degli ospiti è stata limitata al massimo. Solo un centinaio di persone a Villa Balbiano. Ad ognuno, inoltre, è stato chiesto di sottoporsi al tampone entro tre giorni dal matrimonio. Ogni dettaglio del matrimonio è stato curato dalla sposa, dal menù alla scelta dei tre abiti. La musica, scelta scontata, è stata curata personalmente da Afrokack. Ad accompagnare la sposa all’altare è stato il padre Tonino Lamborghini. Assente la sorella di lei, Ginevra, che ha comunicato di non partecipare alle nozze tramite una Instagram Stories lasciando il perché avvolto nel mistero. Per Elettra piccoli orecchini preziosi, senza collana per un look da sposa moderna.

Per il secondo cambio, Elettra ha scelto un abito come quello delle nozze, dalla linea a sirena, interamente in pizzo con ampie maniche a pipistrello. Un vestito da sposa con la scollatura a cuore completato da una preziosa collana e orecchini pendenti: ovviamente non è mancata la foto con l’amico del cuore Marco Ferrero, conosciuto come Iconize.

Per il taglio della torta e i fuochi d artificio, Elettra ha sfoggiato il terzo abito. Senza spalline, tempestato di cristalli con scollatura e spacco molto importanti. Ai piedi sandali preziosi dal tacco non troppo alto. Da notare le sneakers ai piedi invece del marito Nick. Duetto speciale per la sposa. Elettra anche un duetto speciale con Giusy Ferreri, ospite alle nozze, avvolta in un abito di paillettes. Le due si sono scatenate in danze, canti e balli per un concerto speciale davvero esclusivo. La torta nuziale era a sei strati: un dolce decorato e realizzato da Roberto Rinaldini che ha curato ogni singolo dettaglio della wedding cake fino all’ultimo minuto. Sulla torta, dolci fiori e le iniziali degli sposi.