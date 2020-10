Ecco gli abiti della famiglia Berlusconi al matrimonio di Luigi. FOTO

Milano - Se Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin ancora non intendono arrivare all’altare, a portare a casa le nozze ha pensato Luigi Berlusconi con Federica Fumagalli. Il matrimonio di Luigi Berlusconi con Federica Fumagalli è stato un esempio di nozza blindate. Rimandato di qualche mese a causa della pandemia e finalmente celebrato il 7 ottobre, il matrimonio è stato officiato a Milano, nella cappella dell’oratorio San Sigismondo, all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio. Poche le foto circolate, che peraltro ritraggono prevalentemente gli arrivi in chiesa degli invitati. E’ stato il settimanale Chi a diffondere le foto esclusive del matrimonio di Luigi Berlusconi. Il terzogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è nato nel 1988, quattro anni dopo Barbara e due dopo Eleonora.

La sposa Federica Fumagalli

Federica ha indossato due abiti di Alessandra Rich. La sposa ha raggiunto la chiesa con un vestito bianco, colletto in pizzo e maniche a sbuffo, corpetto a cuore e ampia gonna a meringa, con decorazioni floreali per questa creazione dal mood romantico. La trasparenza sul décolleté faceva da contraltare ai guanti lunghi. Velo di tulle appuntato sui capelli e bouquet di rose bianche completavano l’outfit. Un vestito che ricordava il matrimonio di Lady Diana.

Non ci sono foto del secondo abito della sposa, più sobrio, a colonna, con spacco laterale e corpetto a cuore.

Lo sposo, Luigi Berlusconi

Lo sposo era elegantissimo con un abito sartoriale grigio scuro, con gilet. Luigi Berlusconi ha scelto una cravatta sui toni del lilla.

Barbara ed Eleonora Berlusconi, sorelle di Luigi

Anche Barbara ed Eleonora Berlusconi, sorelle dello sposo, hanno indossato al matrimonio due outfit di Alessandra Rich. Completo pied de poule per Barbara Berlusconi, composto da tubino in tweed e giacca corta con dettagli gioiello. Ai piedi delle eleganti Miu Miu dal tacco ricoperto di glitter. Eleonora Berlusconi ha indossato invece un vestito blu con scollatura a V e maniche a sbuffo. Fantasia floreale e pois sullo sfondo, è uno dei modelli classici delle collezioni Rich. Per lei gioielli importanti tra cui un grosso pendente acquamarina.

Total black per Marina Berlusconi, che ha scelto un abito lungo con scollatura a barca, accessoriato con la Devotion Bag Dolce&Gabbana.

Veronica Lario, la più elegante

La madre dello sposo ha indossato un outfit creato per lei da Antonio Riva Milano. Lo stilista ha pensato per Veronica Lario un abito esclusivo in crepon di seta pura, con gonna a ruota multistrato, impreziosito da un ricamo tridimensionale fatto a mano. Maniche a sbuffo trattenute al polsino, il tutto in un raffinato color ottanio, ripreso sull’ampia cappa in mikado di seta pura. In pendant anche la mascherina.

Le damigelle

Alessandra Rich firma anche il vestito delle damigelle. Si tratta di un abito al ginocchio con maniche voluminose color rosa pastello. La stilista, amica della sposa, è divenuta molto quotata a Londra dopo che Kate Middleton ha indossato alcuni suoi abiti.