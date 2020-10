Come dimagrire la pancia e i fianchi con la dieta del limone

La dieta del limone è un programma alimentare molto seguito che permette di dimagrire pancia e fianchi in una settimana cominciando con una dieta d'urto di 3 giorni: dopo i primi 3 giorni di dieta detox, infatti, si possono perdere persino 3 kg in 7 giorni su pancia e fianchi. È quindi un regime alimentare perfetto per chi vuole ottenere una pancia piatta last minute, dimagrendo in poco tempo. Ma come funziona la dieta del limone per dimagrire velocemente pancia e fianchi? In che modo si può introdurre nel proprio menù? Quali sono i suoi benefici? Ci sono controindicazioni? Cerchiamo di capire come funziona la dieta del limone.

Dieta del limone: che cos’è?

La dieta del limone che promette di farti dimagrire una taglia in una settimana è una dieta ipocalorica che è stata messa a punto qualche anno fa dalla Dott.ssa Martine Andrè. Questo regime alimentare sfrutta l’effetto drenante e disintossicante del limone, un frutto in grado, se utilizzato nel modo corretto, di tenere a bada il senso di fame, migliorare il problema di ritenzione idrica e cellulite e più in generale di accelerare il metabolismo favorendo la perdita di peso. La dieta del limone promette infatti un dimagrimento rapido che può arrivare fino a 3 chili a settimana.

Dieta del limone: cosa mangiare

Alla base di una sana alimentazione si sono tutta una serie di cibi che sarebbe bene consumare con una certa regolarità per mantenersi in forma e in salute. Tra questi ci sono 10 super food che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole per aiutarci a perdere peso.

La dieta del limone per perdere una taglia è dunque una dieta ipocalorica in cui, ricapitolando, è possibile assumere principalmente:

Succo di limone

Yogurt

Frutta fresca

Frutta secca

Fiocchi d’avena

Mandorle

Zuppa di verdure

Legumi

Pesce

Avocado

Olio extravergine di oliva

petto di pollo

uova

pane integrale

pasta integrale

Proprietà e benefici del limone: dimagrire pancia e fianchi velocemente

Il limone è un ottimo alleato non soltanto della dieta, tanto che possiamo chiamarlo un super-alimento. Tra le sue molte proprietà c'è infatti un certo potere drenante, che aiuta a combattere la cellulite. Il limone è anche uno degli alimenti più purificanti e disintossicanti, tanto da renderlo perfetto anche per una dieta detox, un regime alimentare veloce che aiuta a depurare l'organismo rigenerandolo. Ecco spiegato quindi il motivo per cui è nata ed ha molto successo la dieta del limone, che spesso prevede un programma lampo di 3 giorni e uno più esteso di una settimana.

La dieta del limone di 3 giorni: purificare prima di dimagrire

Grazie al suo effetto disintossicante e drenante, il limone permette al tempo stesso di purificare l'organismo, e poi di dimagrire favorendo la digestione e combattendo gonfiore e ritenzione idrica. Nella dieta dei 3 giorni infatti potrai seguire un menù più o meno fisso, per cominciare a vedere i primi effetti non solo sul detox, ma anche sulla perdita di peso su pancia e fianchi.

Ecco un esempio di menù tipo da seguire per 3 giorni:

Appena sveglia: bere un bicchiere di limonata con acqua tiepida a stomaco vuoto

Colazione: macedonia con 5 frutti rossi (mirtilli, fragole, lamponi, more, ciliegie) + una mela o una pera + una manciata di mandorle fresche, non tostate e non salate

Spuntino: 1 bicchiere di limonata + una manciata di semi di girasole o di zucca o in alternativa ancora mandorle

Pranzo: insalata di legumi (fagioli o lenticchie) condita con succo di limone e olio extravergine d'oliva. Aggiungere zenzero fresco a piacere per ottenere un maggior effetto disintossicante e digestivo

Spuntino: verdure crude (cetrioli, ravanelli, finocchi) + 1 bicchiere di limonata

Cena: pesce alla griglia con succo di limone + verdure fresche lessate

2 ore prima di andare a letto: 1 bicchiere di limonata tiepida.

Dieta del limone di una settimana: come dimagrire 3 kg in 7 giorni

Se vuoi perdere ancora più peso e fare della dieta del limone un programma dimagrante, puoi proseguire con la dieta dei 7 giorni. I menù sono più o meno sempre gli stessi, da ripetere per una settimana. Molti affermano che funziona, proprio perché è una dieta abbastanza rigida, e permette di vedere risultati sorprendenti. Alcune arrivano a perdere anche 3 chili a settimana. Proprio perché è una dieta severa, si consiglia di non andare oltre un mese nell'osservare.

Dieta del limone: controindicazioni

Come tutte le diete lampo e alla moda, anche quella del limone presenta delle controindicazioni. Il più delle volte non è bilanciata, propone un dimagrimento veloce a fronte però della possibilità di ritrovarsi a combattere con l’effetto yo-yo ovvero il fatto di riprendere peso velocemente una volta interrotta la dieta. Prima di iniziare ogni tipo di dieta vi consigliamo sempre di consultare il vostro medico di famiglia o il vostro nutrizionista.