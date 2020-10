I trucchi per dimagrire velocemente e perdere peso

Se volete dimagrire velocemente, armatevi di furbizia e anche di perseveranza. Non saltate i pasti, il digiuno non serve a dimagrire in fretta. Il nostro intento in questo articolo non è promettervi miracoli ma quello di svelarvi qualche piccolo trucchetto che accanto ad una sana dieta e tanto movimento vi aiuteranno a dimagrire velocemente e a perdere peso. Siete pronti? Armatevi di costanza e buona volontà.

Perdere peso è senza dubbio un'impresa piuttosto complessa che richiede non pochi sacrifici, ma se si seguono le giuste regole o i “giusti trucchetti” si possono ottenere benefici e risultati ottimali senza troppa fatica per la nostra salute. Uno dei rimedi più efficaci è agire sul metabolismo basale, velocizzandolo.

Ma come accelerare il metabolismo naturalmente?

Ci sono molti trucchi che possono aiutarvi in questo senso a dimagrire velocemente: partendo da una dieta controllata ai cibi giusti, fino all'attività fisica e al consumo di integratori, erbe e rimedi naturali. Per dimagrire velocemente, ricordatevi però che sono importanti sia il movimento che la regolarità dei pasti, poi potete aiutarvi anche con le tisane dimagranti e le strategie di acquisto.

Siete alla ricerca di trucchi per dimagrire velocemente? Scopriamoli insieme

Ma quali sono i trucchi da seguire a tavola? Con piccoli accorgimenti, potrete aggiustare il vostro regime alimentare e scegliere i cibi giusti che vi aiuteranno ad accelerare il metabolismo più facilmente, permettendovi di dimagrire più in fretta. Anche trovare il giusto equilibrio tra i diversi tipi di alimenti all'interno della dieta è fondamentale, e se è necessario aumentare la quantità di proteine da una parte, dall'altra sarebbe bene eliminare una parte di carboidrati dal vostro menù. Grazie a questa scelta, il vostro metabolismo inizierà ad accelerare. Gli studi infatti, dimostrano che i carboidrati favoriscono un metabolismo lento e contribuiscono all'aumento di peso. Questo significa purtroppo dire "addio" a grandi quantità di pasta, pane e patate nella vostra dieta.

Muovetevi di più: dimagrire velocemente è possibile con una regolare attività fisica

Il primo trucco per dimagrire in fretta è aumentare l'esercizio fisico e muoversi di più. L'ideale sarebbe dedicarsi con costanza a uno sport indicato per un dimagrimento rapido. Se non avete molto tempo per praticare uno sport, ponetevi l'obiettivo di camminare velocemente o andare a correre almeno mezz'ora al giorno: darete una bella svegliata al vostro metabolismo e brucerete moltissimi grassi. Potrebbe esservi, in questo caso, utilizzare un contapassi per aiutarvi a monitorare il numero delle calorie bruciate e incentivarli a fare più movimento.

Dimagrire velocemente con l'attività fisica non è difficile come sembra: vi basterà salire le scale ogni giorno invece di prendere l'ascensore, oppure dedicare più tempo alle pulizie casalinghe. I lavori di casa possono farvi perdere fino a 200 calorie in un'ora. La sedentarietà fa male e due passi ogni tanto aiutano a smaltire più velocemente il cibo ingerito.

Ma quali sono gli sport più indicati per perdere peso più velocemente?

La corsa, la cyclette e lo spinning - in generale le attività che prevedono un lavoro aerobico - sono tra le discipline più efficaci per accelerare il metabolismo, in quanto vi consentono di bruciare molte calorie, tonificando nello stesso tempo la muscolatura. Anche yoga e pilates, contrariamente a quanto si possa pensare, sono due sport idonei in questi casi: non è infatti necessario fare sforzi eccessivi per perdere peso, basta dedicarsi agli esercizi giusti. Queste due discipline sono due tipi di lavoro anaerobico perfetti per risvegliare un metabolismo lento e agevolare un dimagrimento facile e veloce.

Saltare i pasti non aiuta a dimagrire velocemente

Contrariamente a quanto possiate credere, digiunare o saltare i pasti non aiuta affatto a dimagrire velocemente, anzi. È una pratica controproducente, utile solo a rallentare il metabolismo e a togliervi le energie. Non saltate mai un pasto, a partire dalla prima colazione, che dev'essere il più abbondante della giornata. Vale sempre il trucco: colazione da regine, pranzo da principesse e cena da povere. Se cominciate la vostra giornata con una colazione abbondante, avrete le energie necessarie per affrontare la giornata e tutto il tempo che vi serve per bruciare calorie.

Siate regolari a tavola

Rispettare gli orari dei pasti è uno dei trucchi più efficaci per dimagrire velocemente. Ricordate che i pasti della giornata devono essere tre: colazione, pranzo e cena. Se sarete capaci di evitare gli spuntini fuori pasto, sarà più semplice dimagrire più in fretta. Ad ogni modo, se proprio non ci vedete più dalla fame fra un pasto e l'altro, privilegiate spuntini ipocalorici e nutrienti, come della frutta fresca oppure uno yogurt, evitando biscotti, barrette di cioccolata e snack.

Rivedete le vostre abitudini alimentari:

Un'alimentazione scorretta o disordinata è la prima ragione per cui molto spesso ingrassiamo. Per dimagrire velocemente, sarà necessario rivedere le proprie abitudini e seguire alcuni semplici trucchi come quelli che vi elenchiamo di seguito:

1. Eliminate dalla vostra dieta (e dalla vostra dispensa) tutti i cibi grassi: se non li avete in casa, non avrete la tentazione di mangiarli. Evitate quindi di acquistarli.

2. Rinunciate ai formaggi, ai cibi fritti e ai dolci (specie se industriali), ai salumi e ai cibi in scatola.

3. Limitate l'assunzione di carboidrati (senza tuttavia eliminarli del tutto) e preferite il consumo di carne magra e pesce.

4. Prediligete la Verdura, verdura, verdura: cruda, cotta, in zuppa, non sarà abbastanza. È l'alimento più genuino e magro che possiate consumare.

5. Ok anche alla frutta, ma con più moderazione e possibilmente come snack lontano dai pasti. Un ottimo trucco spezza-fame è avere sempre una bella mela in borsa per gli attacchi improvvisi.

6. Aggiungere pepe o prezzemolo sui vostri piatti vi aiuterà a digerire più velocemente: il pepe ha un effetto brucia-grassi, mentre il prezzemolo aiuta contro la ritenzione idrica ed è un ottimo sistema per sgonfiarsi velocemente.

7. Evitate infine il più possibile i pasti fuori casa e prendete la sana abitudine di prepararvi una bella schiscetta per andare a lavoro. In questo modo potrete controllare l'apporto calorico di ciò che ingerite e tenere la vostra linea sotto controllo.

Bevete molta acqua e dimenticate bevande alcoliche e zuccherate

Bere molta acqua vi aiuterà a dimagrire in fretta: oltre a favorire un effetto detox, vi farà sentire più sazi. Portate sempre con voi una bottiglietta di acqua naturale e non dimenticate, ogni tanto, di bere un sorso. Durante la giornata, potete anche scegliere di sorseggiare dell'acqua con limone (mezzo per un litro): avrà un effetto diuretico e drenante, ottimo per aiutarvi a dimagrire in fretta. Dite no con tutte le vostre forze ad alcol e bevande zuccherate, sono fra le prime cause di ingrassamento. Se proprio non potete dire di no a un bicchiere, magari in occasione di un festeggiamento, scegliete sempre un calice di vino rosso.

Dimagrire velocemente riposando bene

Per poter dimagrire velocemente, è importante che il corpo funzioni al meglio delle sue possibilità e abbia le forze necessarie per sostenersi. Dormire bene è fondamentale per ricaricare il vostro organismo e ridurre i livelli di stress che portano inevitabilmente a ingozzarsi. Una bella dormita - le canoniche 8 ore a notte - vi aiuteranno ad attivare il metabolismo e a dimagrire in fretta.

Lavatevi i denti dopo mangiato

Questo semplice trucco, oltre a rispondere a normali esigenze di igiene, è utilissimo per evitare di continuare ad abbuffarsi dopo i pasti. Appena finite di pranzare o di cenare, correte in bagno a lavarvi i denti. Il sapore del dentifricio in bocca vi aiuterà a togliervi la voglia di aprire nuovamente la dispensa passata un'ora.

Bevete tè e tisane per dimagrire velocemente

Sorseggiare da due a quattro tisane al giorno è un ottimo trucco per dimagrire in fretta. Le tisane, infatti, hanno un potere dimagrante, drenante e depurativo, e in più ci aiutano a spezzare la fame. Ricordate sempre, però, di non dolcificare con zucchero, miele o altri sostituti. È proprio l'aroma spesso amaro delle erbe ad aiutare il corpo a disintossicarsi, introducendo nel corpo liquidi del tutto privi di calorie. Fra le tisane dal potere dimagrante ricordiamo quella all'ortica, che è un ottimo disinfettante e diuretico naturale, che aiuta ad eliminare i grassi in eccesso. Anche il tè verde ha un noto potere dimagrante: berlo può aiutarvi a perdere fino a 80 calorie al giorno. Ha infatti a capacità di agire direttamente sul metabolismo basale, aiutandolo ad attivarsi e regalando un senso di sazietà.

Fate la spesa a stomaco pieno

Vi sarà capitato di certo di andare al supermercato a stomaco vuoto e con un certo languorino vi porta ad acquistare prodotti più calorici, snack e altre schifezze che di sicuro non vi aiutano a dimagrire velocemente. Cercate di recarvi a fare la spesa dopo aver mangiato, in modo tale da farvi guidare dalla testa nella scelta dei prodotti da acquistare e non dallo stomaco.

Evitate di mangiare davanti alla tv

Mangiare davanti alla tv è un errore che quasi tutte noi compiamo: mangiare davanti alla tv accesa. Questa cattiva abitudine ci porta a ingerire il doppio del cibo senza nemmeno accorgercene. Distratte dal nostro programma preferito, continuiamo a portare il cibo alla bocca come piacevole accompagnamento alle immagini. Prendete invece la sana abitudine di mangiare a tavola con la tv spenta prima che il programma cominci, per poi spostarvi a guardarlo sul divano. Un semplice trucco che però vi aiuterà senza troppo sforzo a dimagrire più in fretta.

Sebbene sia vero che l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale, ci sono molte altre abitudini che, in qualche modo, influiscono sui risultati come vi abbiamo detto. Vi abbiamo svelato alcuni trucchi per perdere peso, anche se non si tratta di metodi miracolosi per bruciare i grassi, inserirli nel nostro stile di vita può risultare utile per coloro che lottano contro il sovrappeso.