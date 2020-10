Le 10 gonne lunghe per l'autunno 2020

Ormai il freddo autunnale è arrivato e con lui anche un appuntamento inderogabile: il cambio armadio. Spazio a cappotti, maglioncini, giacche di lana e alla grande protagonista di questo autunno 2020: la gonna lunga. Must have senza tempo, è perfetta per chi soffre il freddo, ma non vuole rinunciare ad un outfit di tutto rispetto. Le possibilità sono davvero tante: noi vi proponiamo una selezione di 10 capi con tagli, colori e stampe che accontenterà tutti i gusti.

1. Lo spacco laterale



Gonna con spacco, Gucci



Vita alta, taglio dritto, questa gonna di Gucci è un tocco di luce nelle sempre più buie giornate di ottobre. In calda lana confortevole, non rinuncia ad un tocco seducente grazie al profondo spacco laterale. Facilmente abbinabile alla giacca crop che le fa da completo, può anche essere spezzata e indossata con un semplice dolcevita a collo alto dai toni neutri. Scarpa? Mocassino, possibilmente Gucci.

2. Il plissé



Gonna plissettata, Valentino



Il grande classico della gonna lunga: il plissé. Molto divertente questa versione bicolore di Valentino con un effetto dinamico a fisarmonica. L'intreccio di colori e la seta liscia richiamano un top di cotone, molto essenziale per lasciare risalto alla gonna. Qui un sandalo è la scelta migliore: non troppo alto, possibilmente color crema, come questo modello di Prada.

3. L'asimmetria



La gonna asimmetrica, Jil Sander



Per chi preferisce uscire dagli schemi del classico c'è la gonna asimmetrica. Il modello di Jil Sander è naturalmente minimal, molto morbido e leggero. Lo si può spezzare con un un dolcevita di cashmere marrone scuro oppure nero e uno stivale altrettanto scuro di tonalità, alto fino al ginocchio, come questo di L'Autre Chose.

4. I bottoni e lo jacquard



La gonna di jacquard con bottoni, Balmain



Impossibile passare inosservati con questa gonna di seta e viscosa di Balmain. Vita alta, cinturino con morsetto color oro, bottoni lungo lo spacco frontale, effetto jacquard. Per abbinare una gonna così carica puntate su un maglioncino di viscosa color crema e uno stivale a punta nera. Un esempio: questo stivale di Jimmy Choo.

5. Lo stampato



La gonna a balze con stampa, Etro



Di Etro non possiamo che proporvi una stampa. Bellissima questa di seta con i colori di un meraviglioso bouquet di fiori autunnali. Il modello a balze non è sempre facile da portare, ma un capo così non può mancare nel guardaroba. Da rimediare se manca nel vostro! Come abbinarlo? Morbida blusa di seta color mattone o verde acido e stivaletto nero.

6. Le frange



Gonna con tagli a vivo, Prada



Rigorosa e perfetta come Miuccia, questa gonna di lana vergine è uno di quei pezzi intramontabili di Prada. Le frange con tagli a vivo lasciano intravedere le gambe, rendendola fresca e giovanile. L'abbinamento perfetto: camicia di cotone bianca abbottonata fino al collo e sandalo Prada.

7. Il denim



Gonna di denim, Chloé



L'immancabile denim skirt che vi proponiamo è di Chloè: dal taglio frontale molto, ma molto profondo, il retro si sviluppa con pieghe a cannone, passanti e tasche ricamate. Gonna ampia abbinabile ad una camicia dallo stile vagamente country e uno stivaletto a punta stringato. Un look texano di buon gusto.

8. La svasatura e il motivo a quadri



Gonna svasata con motivo a quadri, Victoria Beckham



Il modello di Victoria Beckham che vi proponiamo è un grande classico autunnale: motivo a quadri sulle tonalità del marrone e svasature rendono la gonna very British. Indossatela con un top o un dolcevita di viscosa marrone a collo alto e uno stivale di pelle nero o marrone, alto fino al ginocchio. Ed è subito campagna inglese con cavalli e cani da caccia.

9. Il taglio straight



Gonna di seta con taglio dritto, Saint Laurent



Splendida questa gonna di seta a vita alta di Saint Laurent. Aderente e iper femminile, può essere indossata con una cintura alta nera e una camicia di seta bianca molto essenziale. Se volete aggiungere un altro tocco di sensualità allora scegliete lo stivale con il tacco più alto che avete. Oppure questo modello di Casadei, il re dei tacchi a spillo.

10. Il modello a ruota



Gonna a ruota, Bottega Veneta



Dulcis in fundo un modello più bonton, quello della gonna a ruota. Questa versione di Bottega Veneta di cotone nero è semplicissima ed elegante. Perfetta indossata con una blusa morbida beige o color crema e una mule color cuoio.