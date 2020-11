Tisana anticellulite: la vite rossa contro la pelle a buccia d’arancia

La vite rossa (Vitis vinifera) è una pianta della famiglia delle Vitaceae. Nota per le sue proprietà antinfiammatorie, è utile contro vene varicose, emorroidi e per contrastare la cellulite. La Tisana anticellulite alla vite rossa è un rimedio che potrebbe aiutare a combattere gli inestetismi della pelle a buccia d'arancia che colpisce principalmente le donne. Scopriamone le proprietà e i vari benefici.

Le proprietà della vite rossa

La Vite rossa è una pianta che trova il impiego in quasi tutte le tisane anticellulite per contrastare la classica pelle a buccia d'arancia. Numerose sono le sue proprietà tanto da considerarla una pianta della salute a tutti gli effetti.

La vite rossa, il cui nome scientifico è Vitis Vinifera (fam. Vitaceae), è un arbusto rampicante irregolare, molto sviluppato in altezza. I principi attivi contenuti nelle foglie raccolte in autunno, quando assumono sfumature rosseggianti, da cui trae origine il termine "vite rossa", appartengono alla categoria dei polifenoli, in particolare dei bioflavonoidi (antocianidine e proantocianidine), e svolgono un'intensa attività antiossidante e antinfiammatoria. La loro azione più importante è quella tonica e vasoprotettrice, di cura del sistema circolatorio, dove influenzano positivamente la permeabilità vasale, impedendo edemi e gonfiori. Un vero e proprio toccasana per i disturbi della circolazione e per molti problemi comuni delle donne.

Proprietà e benefici della vite rossa per le gambe e la circolazione

Molti dei benefici di questa pianta, la associano a mirtilli e lamponi. La vite rossa è particolarmente utilizzata per tonificare e rinforzare le pareti delle vene. Oltre alle foglie, i cui principi attivi raggiungono il picco massimo durante il periodo autunnale, si utilizzano anche i semi e la buccia degli acini. Questi contengono vitamina P, acidi grassi polinsaturi, flavonoidi, antocianine. Essi svolgono un’azione curativa nelle patologie cardiovascolari e combattono tutti quei disturbi circolatori, come vene varicose, fragilità capillare, couperose, flebiti.

Buoni risultati sono stati riscontrati anche per il trattamento di edemi, emorroidi, gambe gonfie, ritenzione idrica, cellulite e sensazione di pesantezza agli arti inferiori. Non è un caso che i principi attivi della pianta siano presenti in molti prodotti dedicati ai problemi di microcircolazione, quali pomate o gel con cui massaggiare le gambe e le zone interessate.

Vite rossa: come utilizzarla

La vite rossa può essere assunta sotto diverse preparazioni mediche, erboristiche e cosmetiche. Come sempre il modo più naturale per godere dei suoi benefici è la tintura madre: si possono versare 40 gocce in poca acqua da sorseggiare lontano dai pasti, fino a tre volte al giorno. In alternativa si può preparare un infuso con un cucchiaio di foglie di vite rossa, lasciato in infusione in una tazza di acqua bollente per almeno 10 minuti. Bevuto lontano dai pasti è un ottimo antinfiammatorio e un vero toccasana per il sistema circolatorio.

Per sgonfiare i piedi, si può preparare un decotto lasciando bollire in 1 tazza d'acqua circa 2 cucchiai di foglie per 10 minuti. Ed ecco tutto l'occorrente per un pediluvio rigenerante.

Come cosmetico per il viso, potete anche realizzare in casa uno struccante naturale: vi serviranno 6 acini, mezzo bicchiere di acqua distillata e mezzo cucchiaino di olio di vinaccioli. Frullate gli acini, togliendo i semini, poi unite acqua e olio. Lasciate in un contenitore ermetico, dopo aver mescolato per bene e conservate in frigo.

Della vite rossa si utilizzano le foglie, raccolte dopo la vendemmia come accennato, quando presentano il caratteristico colore rosso. Tale droga viene utilizzata per la cura delle affezioni venose e circolatorie, grazie alla presenza principale di:

Flavonoidi: quercetina, isoquercetina, rutina, kaempferol, luteolina;

Antociani (tannini antocianici e leucoantocianici): gallocatecolo, catecolo, gallato di pirocatecolo, peonodolo, malvidolo, delfini dolo.

Le foglie devono contenere almeno il 4% di polifenoli totali e lo 0,2% di proantocianidine.

L'azione protettiva della vite rossa si esplica attraverso la funzione che le proantocianidine esercitano sulla stabilizzazione dei capillari, prevenendo l'aumento della permeabilità di questi sottilissimi vasi sanguigni: le proantocianidine stabilizzano le fibre di collagene e l'elastina, rafforzando in questo modo la matrice del tessuto connettivo vascolare.

Le tisane anticellulite per contrastare la pelle a buccia d'arancia

- formulazione 1

Vitis vinifera, var tinctoria, Foglie, 60

Spirea ulmaria, Sommità, 40

Si utilizza un cucchiaio della miscela e si lascia in infusione per 10 minuti in una tazza di acqua calda.

Si consiglia di bere la tisana a digiuno 2 tazze al giorno.

Tisana anticellulite 2

formulazione 2

Vitis vinifera, Foglie, 30

Betulla, Foglie, 30

Olmaria comune, Sommità, 10

Quercia marina, Tallo 10

Fragola, Foglie, 10

Verbena odorosa, Foglie, 10

Si utilizza un cucchiaio da tavola della miscela versato in ½ litro di acqua bollente.

Aggiungere un pizzico di sodio bicarbonato; dopo 10 minuti filtrare e consumare la tisana anticellulite a tazze durante la giornata.

Non sono noti effetti collaterali associati all'uso delle foglie di vite rossa sia in tisana che in formulazioni da banco, quindi può essere usata tranquillamente purché venga rispettata la posologia raccomandata. In gravidanza, allattamento, ed in presenza di qualsiasi altra patologia, è sempre raccomandabile il consiglio medico, nonostante la Vite rossa rappresenti un fitoterapico sicuro.