Gigi Proietti, l’ultimo abbraccio di Roma: il feretro scortato in corteo

L’ultimo applauso a chi per decenni ci ha fatto ridere, e pensare, con simpatia, cultura e intelligenza. Il feretro con le spoglie di Gigi Proietti in corteo per il centro di Roma, per raccogliere l’ultimo abbraccio della capitale a uno dei suoi figli più illustri e più amati. La processione in auto, scortata dalla polizia locale, partirà alle 10 dal Campidoglio per fare una prima tappa al Globe Theatre, che Proietti ha diretto per oltre 15 anni, dove si terrà un ricordo da parte di alcuni amici, ad accesso strettamente riservato per esigenze legate all'emergenza Covid.

Il corteo proseguirà quindi per Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, dove in tarda mattinata si celebrerà il rito funebre, anche qui con presenze contingentate. La famiglia, e tutti i cittadini, avrebbero voluto che l'ultimo saluto al grande attore fosse aperto a tutti, ma le esigenze di ordine pubblico legate alla situazione sanitaria hanno imposto un limite alle persone ammesse in chiesa. La compagna Sagitta e le due figlie hanno stilato una lista ristretta e blindata che comprende familiari, amici e colleghi tra cui Fiorello, Paolo Bonolis, Enrico Brignano e, tra gli altri, la coppia Ugo Pagliai e Paola Gassmann.