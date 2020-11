Roma s’illumina per Gigi Proietti, giovedì il corteo funebre in diretta tv

Colosseo e Campidoglio illuminati con l’immagine di Gigi Proietti e la scritta “Ci mancherai”. E non solo ai romani. Per l’intera giornata di ieri, sui social e in tv, si è celebrato il grande attore comico, che ha fatto ridere tutta Italia. Le esequie si terranno il prossimo 5 novembre nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma e molto probabilmente saranno coperte dalla diretta televisiva, anche per evitare che si creino troppi assembramenti in strada.

La sindaca Virginia Raggi ha già proclamato il lutto cittadino per quel giorno: tra le ipotesi, concordate con la famiglia nel rispetto della normativa anti-Covid, un corteo funebre in auto che partirà dal Campidoglio e toccherà diversi luoghi simbolo della vita di Proietti, come via Giulia, dove è nato, e il Globe Theatre, il teatro shakesperiano di cui era il direttore artistico, dove potrebbe esserci il ricordo di alcuni suoi amici.