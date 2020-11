Cardigan della moda autunno inverno 2020

Morbido e avvolgente, è il primo capo che si vuole indossare quando le temperature si abbassano e la voglia di stare sotto le coperte è irrefrenabile. La sua sensazione di protezione e calore è celebrata anche da Taylor Swift che gli dedica una canzone: tutti gli occhi sono puntati sul cardigan. Recentemente è stato anche protagonista di un creativo trend su Tik Tok: le fan del volto Gucci, Harry Styles, hanno lanciato una challenge per ricreare il cardigan arcobaleno di JW Anderson indossato dal cantante in occasione delle prove per la performance al The Today Show a febbraio.

In voga dalla metà del XIX secolo, viene indossato per la prima volta dai soldati dell'Esercito Inglese durante la guerra di Crimea. Il nome lo prende dal Generale James Brudenell, 7° Conte di Cardigan: la leggenda vuole che il Generale inventi il cardigan quando la coda del suo rendigote prende fuoco, accorciando drasticamente la lunghezza del capo. Un uomo davvero lungimirante!

Oggi tutti lo desiderano ancora: cardigan lungo o corto, di lana o di cotone, a fantasia o a tinta unita, con frange o senza, l'importante è indossarlo da ora fino ai primi accenni di primavera. Noi vi proponiamo una gallery con i modelli da uomo e da donna più pratici e alla moda del momento, perfetti per regalarsi una coccola e affrontare un autunno di incertezze.

Gli immancabili: cardigan Alanui e JW Anderson, da indossare sbottonato con top o dolcevita di cashmere, il vostro paio di jeans preferito e uno stivaletto dal sapore British, viste le origini. Buone coccole!