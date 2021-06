Fiorella Mannoia, tre concerti in Sicilia

Fiorella Mannoia canta in Sicilia. I biglietti sono già in prevendita su www.puntoeacapo.uno e circuiti abituali. Accompagnata dalla sua band, la Mannoia porta il suo “Padroni di niente tour".

Ecco le date: Sabato 7 agosto Colonnato dei Domenicani a Linguaglossa; Martedì 10 agosto Piazzale Stenditorio a Castellammare del Golfo; Mercoledì 11 agosto Castello di Lombardia ad Enna.

"Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, - ha detto la Mannoia -. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare".