Aspettando Francesco, comanda Papa Farrell

Roma - E' il cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa, in questo momento di assenza di Francesco a causa del ricovero ospedaliero al Gemelli, ad avere il compito di amministrare i beni temporali della Santa Sede: dal 14 febbraio 2019 tale incarico è ricoperto dal 73enne statunitense di origine irlandese Kevin Joseph Farrell (foto), già prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e dall’anno scorso pure presidente della Commissione di materie riservate.

Il cardinale camerlengo - termine che deriva dal latino medievale camarlingus e significa ‘addetto alla camera del sovrano’ - amministra i beni della Chiesa quando il Papa è in viaggio o assente, come adesso; inoltre, alla morte o rinuncia del pontefice, presiede il periodo della sede vacante. Si tratta ad ogni modo di un passaggio di consegne per lo più formale, senza precise deleghe (come già avvenuto durante i vari ricoveri di Giovanni Paolo II) non foss’altro per la brevità del periodo in cui si rende necessario.