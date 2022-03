Esercito a Erice, decine di soldati in città VIDEO

Erice, Tp - Decine di militari filmati ieri per le strade di Erice: sarà la suggestione per la guerra in Ucraina, ma la loro presenza non è passata inosservata ai cittadini, come qualche giorno fa il lungo convoglio marittimo avvistato al largo di Gela o, ancora prima che scoppiasse il conflitto, le manovre navali nel porto di Augusta. L'unica supposizione che ci viene in mente è che la truppa trapanese fosse diretta al vicino poligono di località San Matteo, per una "esercitazione".