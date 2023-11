Guida L’Espresso: Due Cappelli per il Don Camillo di Giovanni Guarneri

Siracusa - Conferma per il ristorante Don Camillo di chef Giovanni Guarneri: la Guida de L’Espresso sui migliori ristoranti e vini d’Italia ha confermato i due Cappelli per il ristorante siracusano, unico del capoluogo di provincia inserito nella Guida, uno dei 5 di tutta la provincia (altri due Cappelli per Crocifisso di Noto, un Cappello per Il Principe di Belludia di Noto e poi le citazioni di Andrea a Palazzolo Acreide e Il Cortile Arabo di Marzamemi).

News Correlate L’uomo che inventò la pasta coi ricci di mare

Per il ristorante nel cuore di Ortigia un risultato che conferma una proposta culinaria suggestiva e avvincente, che premia i sapori locali e l’evoluzione di una cucina che aumenta la qualità dell’offerta culinaria della città.