Il VIDEO della quarantena. Lo shock in my town di Mario Incudine

Ragusa - Il canto libero di un uomo in quarantena. Si intitola “Selfie in lockdown” e fa il verso allo "Shock in my town" di Franco Battiato. È online il videoclip ufficiale di “Selfie in lockdown”, il nuovo singolo di Mario Incudine.

Il video è stato diretto dal regista siciliano Ivan D’Ignoti, che ha scelto come location una Ragusa Ibla surreale e deserta, è un’istantanea scanzonata e ironica sulla quarantena da pandemia. Il regista ha voluto rappresentare con un gioco di prospettive, in cui il centro storico di Ragusa Ibla si trasforma in un’intima alcova, un surreale salotto dove bere un caffè nel perfetto isolamento sociale. Mario Incudine canta “sono un uomo inutile” mentre una solitudine devastante gli ruota intorno.