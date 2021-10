Le lacrime della Madonna di Giampilieri a Pomeriggio 5 VIDEO

Giampilieri – A meno di due mesi dalla morte della medium Pina Micali, la cittadina messinese continua ad essere meta di pellegrinaggi di centinaia di fedeli a cui ha lasciato in “eredità” la statua di Maria, custodita in una cappella accanto alla sua abitazione. «Tanta gente viene come sempre a pregare a Giampilieri e in molti sentono la presenza e il profumo della Vergine» riferisce il nipote Gaetano Licata, nipote della donna, che ha sempre condotto una vita semplice e riservata, senza rilasciare molte interviste.

In 32 anni di “lacrimazioni” dell’immagine della Madonna sarebbero stati oltre 2mila i messaggi trascritti dalla Micali. Un fenomeno che i mistici vorrebbero misterioso, al pari del sangue di San Gennaro a Napoli, e su sui è tornato a “indagare” la trasmissione pomeridiana di Barbara d’Urso: vediamo un momento della puntata, nell’anteprima anticipata dallo stesso programma Mediaset sui suoi canali social, in cui si parla anche di presunte “guarigioni” miracolose.