Miss Italia, Ludovica Cutuli unica siciliana nella vera finale VIDEO FOTO

Ragusa - Ludovica Cutuli in gara per il titolo di Miss Italia; mentre Paola Gambina, Alessia Nolla e Giada Rumè le altre 3 ragazze siciliane sono in gara per il titolo di Miss Italia Social. Ludovica Cutuli, 20 anni di Ragusa, è stata eletta nel corso della serata svoltasi al “Centro Culturale Giovanile Falcone e Borsellino” di Avola con il titolo di “Miss Eleganza Sicilia”.

Frequenta il terzo anno di studi all’Università Cà Foscari di Venezia nel settore del commercio estero e dell’economia internazionale in lingue. Il suo classico sogno nel cassetto è entrare a far parte del mondo della moda ma non nasconde ambizioni legate al campo del cinema. La ammiriamo in alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram (nell'ultimo è con il fidanzato) e in un video di presentazione registrato prima dell’ultima sfilata. Un grande in bocca al lupo da Ragusanews!