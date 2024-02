È morto l’ex sindaco di Palagonia Valerio Marletta. Aveva 43 anni

Palagonia, Catania - È morto l’ex sindaco di Palagonia Valerio Marletta. “Apprendiamo – si legge in un post pubblicato da del PD provinciale di Catania – con sgomento della prematura scomparsa di Valerio Marletta, ex sindaco di Palagonia e protagonista di tante battaglie nella provincia di Catania". “A Pierpaolo Montalto, a Giolí Vindigni, ad ognuno dei compagni e delle compagne di Sinistra Italiana, il nostro più sentito cordoglio per l’enorme perdita. La nostra comunità si stringe alla vostra con sincera commozione. La vita in un attimo ci restituisce la misura e il senso di tutte le cose”, conclude il post.

Marletta è stato volto di una stagione di rinascita per la sinistra catanese e per tutto un territorio. È anche stato consigliere provinciale tra le fila di Rifondazione Comunista.