Nubifragio Siracusa: cassonetti trascinati via, crolla un muro FOTO | VIDEO

Siracusa – Il maltempo in arrivo nel weekend si sta già facendo sentire nel Siracusano: strade allagate e disagi alla circolazione nel capoluogo, da dove arrivano queste immagini girate e postate in Rete dai residenti. Nell’ultimo video, una macchina con l’acqua agli sportelli impantanata in mezzo a viale Teocrito.

Su via Calabria invece (nelle foto allegate, diffuse da Siracusaoggi), è venuto giu' un muro, fortunatamente senza ferire nessuno. La provincia di Ragusa, dove fino a ieri si faceva il bagno a mare, dovrebbe essere interessata solo marginalmente dalle precipitazioni.