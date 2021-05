Provincia di Ragusa, meteo in zona gialla: si può prenotare all’aperto

Ragusa – Bel tempo tutta la settimana sulla provincia iblea, il meteo ideale per usufruire delle aperture della zona gialla al via da stamattina in tutta la Sicilia. Per tanti l’estate è già cominciata nel weekend. Oggi la temperatura massima arriverà a 29°C, la minima supererà di poco i 15°C. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Martedì 18. Ancora cielo terso e senza nuvole per l'intera giornata: la massima registrata sarà di 25°C, mentre la minima di 16°C.

Mercoledì 19. Cieli puliti con appena qualche nube in transito: la temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 14°C. I venti da moderati rinforzano a tesi.

Giovedì 20. Sole splendente tutto giorno, ma la colonnina di mercurio subirà un lieve calo: la massima scenderà a 22°C, la minima a 11°C. I venti tornano moderati.

Venerdì 21. Di nuovo bel tempo nell’arco delle 24 ore, con la temperatura massima a 24°C e la minima di 12°C. I venti calano ancora a deboli. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica.