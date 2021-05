Sicilia quasi gialla, Vamos a la Playa

Catania - Il giallo arriva lunedì ma alla Plaia di Catania, così in altre località di mare, oggi è stato un po' come a Ferragosto. Lidi aperti e tantissima gente in spiaggia. Ombrelloni, teli, creme protettive, tuffi e tintarella. Niente lunga attesa per l'estate del 2021 preceduta, sul calendario, da un'inizio di stagione fissato in Sicilia dalle disposizioni del Presidente della Regione proprio per oggi 16 maggio. Già da qualche mese, soprattutto in viale Kennedy lungo cui si trovano spiagge libere e stabilimenti balneari, si svolgevano lavori per preparare le aperture odierne nel possibile rispetto delle misure di distanziamento previste per il contenimento della pandemia.

La corsa al mare segna, ancora prima dell'imminente passaggio di colore, un parziale ritorno alla normalità dopo i lunghi mesi di restrizioni (per chi le ha osservate) imposte dalle norme anti-Covid. Se il meteo resterà clemente e i numeri del contagio continueranno a scendere, si potrà davvero dire che l'estate è praticamente arrivata.