Terrammare Milano, del modicano Barone, segnalato da Michelin

Milano - Sono i quattro nuovi indirizzi recentemente inseriti nella Guida Michelin Italia. Fra questi c'è il ristorante Terrammare del modicano Peppe Barone, al quartiere Brera.

Scrive la Guida Michelin: "L'idea è stata quella di ricreare un ambiente dove l'accoglienza fosse sovrana, come nella migliore cultura siciliana, ma che si scostasse dal linguaggio canonico della ristorazione, raccontando l'esperienza della Trinacria. Si sono quindi utilizzate delle cementine di recupero da antiche residenze, simbolo della tradizione isolana, impiegate però con un linguaggio moderno, per realizzare una sorta di tappeto abbinato a un originale pavimento di microcemento, imitante l'effetto tattile del velluto. Il tocco barocco è dato da singoli elementi, come l'enorme candelabro ripensato in chiave attuale o i paralumi in vetro diversi uno dall'altro, a richiamo dei bicchieri. Già conosciuto a Modica, presso La Fattoria delle Torri, lo chef Beppe Barone è legato a doppio filo ai sapori tradizionali – di terra e di mare - della sua isola d’origine. Tra i piatti più iconici la pasta con le sarde rivisitata in chiave moderna; il “risotto milanese portato al mare” , simbolo della sintesi tra la cucina siciliana e quella meneghina (ovvero carnaroli riserva, zafferano, gamberi bianchi di nassa, limone e polvere di capperi); il cosciotto di coniglio glassato alla stimpirata (in agrodolce tipico della caponata)".

Terrammare è nato dall’estro dello studio Darch2 degli architetti Danilo Demaio e Viviana Pitrolo, inseguendo l’idea di proporre una cucina siciliana che accosti i sapori della tradizione isolana, con la contemporaneità di una città dinamica e cosmopolita come la città meneghina.

Il locale è caratterizzato da uno stile semplice, sobrio e raffinato creato dall’accostamento di materiali di riuso provenienti dalla tradizione costruttiva e decorativa siciliana, come antiche le cementine utilizzate per impreziosire il pavimento realizzato in microcemento dalle calde tonalità che ricordano ambienti di antiche costruzioni. Donano una forte connotazione al locale due boiserie dalle superfici decorate in microcemento. La tecnica 3d utilizzata ricrea un prezioso ricamo dal forte effetto materico. Interessante il forte contrasto cromatico del ferro Corten e del verde rame.

La cucina a vista dona centralità alla grande e raffinata arte culinaria, fulcro dell’attività.

L’arte del ricamo, tradizione culturale mediterranea, è richiamata anche nella carta da parati che arreda e decora gli ambienti di servizio. Qui due grandi lavabi realizzati artigianalmente e rifiniti in microcemento da un intenso blu cobalto, contrastano con piastrelle gold, creando una nota pop nel locale. L’arredo ed i tessuti accuratamente ricercati in collaborazione con Lab2 di Salvatore La Cognata rendono gli spazi accoglienti e caldi per dare al cliente il massimo confort.