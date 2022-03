Ucraina, il sottosegretario Sibilia a Catania: «Attivata la difesa civile»

Palagonia, Ct - "L'Italia non è in guerra, è però necessario prepararsi ad ogni scenario" avvisa il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, che nel pomeriggio ha presenziato all'inaugurazione della nuova sede dei vigili del fuoco di Palagonia (foto).

A proposito del conflitto ucraino, "stiamo attivando in queste ore le strutture della difesa civile, tramite il dipartimento dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico - ha aggiunto - per valutare le situazioni emergenti di guerra e pianificare le misure da adottare a seguito della crisi internazionale: dalla gestione e dal soccorso degli sfollati ucraini in arrivo in Italia, ad altre possibili evoluzioni di scenario".