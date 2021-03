Vaccini, maxi ressa anche a Siracusa VIDEO

Siracusa – Code anche oggi ai centri vaccinali siciliani: un'ottima notizia il desiderio di tanti cittadini di immunizzarsi senza paure dal Covid, un po’ meno i mega assembramenti creati in strada dalla macchina "organizzativa". Dopo Palermo e Catania oggi la segnalazione viene da Siracusa: le immagini pubblicate documentano i disagi patiti da tanti residenti in attesa di ricevere l'iniezezione, molti anziani o malati, in fila per ore con l’inutile foglietto della prenotazione.