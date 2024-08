A Sampieri è di moda la passeggiata chetogenica in spiaggia

Scicli - È il must dell'estate 2024 nella spiaggia di Sampieri: la passeggiata chetogenica con cuffie, per ascoltare la musica e gli ordini impartiti dall'istruttrice, un elastico per gli esercizi, e tanta voglia di camminare, sudare e togliere peso in più.

Ogni pomeriggio, nella spiaggia di Punta Pisciotto a Sampieri, donne (tante) e uomini si misurano con questo genere di esercizio fisico che sembra essere molto efficace nel dare tono muscolare e far perdere peso. Molti bagnanti curiosi assistono, e fotografano.