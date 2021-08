Antonella Clerici: la dieta Flachi con cui ha perso 5 kg in un mese

Antonella Clerici, la nota conduttrice, ha perso ben 5 kg in un mese, con la dieta Flachi, o conosciuta anche come pentadieta, ecco di cosa si tratta e il menù per perdere peso senza fatica

Antonella Clerici è tra le conduttrici più storiche dei programmi di cucina, molto amata dal pubblico per la sua schiettezza e simpatia, e appare sempre frizzante e in forma. Il programma che l’ha resa famosa è che la fatta conoscere la grande pubblico è la prova del cuoco, un programma televisivo di genere talent show culinario, trasmesso sulla Rai dal 2000 al 2018, con una pausa di 2 anni a causa della sua maternità.

Ma nonostante Antonella sia destreggi sempre tra cibo e fornelli, la bionda ed effervescente conduttrice è riuscita a rimettersi in forma e apparire sempre bella ed elegante. Quest’anno, prima di ricominciare la stagione televisiva ha deciso di intraprendere la cosiddetta “Pentadieta” o “Dieta Flachi”, così chiamata per il nome della sua ideatrice, specialista in scienze dell’alimentazione, Evelina Flachi. Il connubio con Antonella Clerici ha portato la Dott.ssa Flachi a diventare spesso ospite di programmi televisivi, oltre a scrivere e pubblicare un libro dedicato alla redazione di ricette light proprio insieme alla sua cliente più famosa, Antonella Clerici.

Più che di dieta parliamo di regime alimentare, che si fonda sulla formula del “cinque” (per questo denominata pentadieta) con la seguente formula 5-1-5-1-5.

Dieta tipo di Antonella Clerici

Come sarà allora una “giornata tipo” di dieta di Antonella Clerici? In poche parole la formula sintetizzerebbe il concetto dei cinque pasti al giorno ovvero: colazione, pranzo, cena e due spuntini, uno nella mezza mattinata e l’altro nel tardo pomeriggio. Questi spuntini aiutano sopperire gli improvvisi attacchi di fame.

La formula della dieta prevede: Carboidrati, Proteine, Grassi vegetali, Fibra Minerali e antiossidanti. Mentre lo spuntino è fatto di proteine e zuccheri.

Le regole base da rispettare in questo regime alimentare, è quello di non associare mai nello stesso pasto: la pasta, il pane, la polenta, la pizza e le patate. Bere sempre dagli 8 ai 10 bicchieri al giorno di acqua. Il dolce sostituisce i 5 alimenti da assumere a pasto. Prima di ogni pasto bere un bicchiere di acqua tiepida con il limone.

Gli spuntini sono sempre fatti di frutta a scelta di stagione circa 150 gr o centrifughe di frutta e verdura. In alternativa yogurt bianco magro o 20 g di grana padano. Nella dieta sono previsti giorni “spezza fame” quindi giorni liberi che sono il mercoledì e la domenica. Giorni liberi si intende violare la dieta solo per un pasto a scelta tra il pranzo o la cena.

Menù tipo della dieta di Antonella Clerici, ch el ha fatto perdere 5 kg in un mese

Ma proviamo a descrivere come potrebbe svolgersi una giornata “tipo” di dieta di Antonella Clerici, la dieta Falchi:

– colazione: 1 bicchiere d’acqua, un bicchiere di latte scremato o tè verde, un caffè senza zucchero, due fette di pane integrale o fette biscottate integrali, due cucchiaini di miele o marmellata

– primo spuntino con un frutto di stagione o un quadratino di cioccolato fondente amaro

– pranzo con un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico oppure all’origano oppure due patate lesse, bistecca di vitello oppure arrosto di tacchino oppure due uova sode, contorno di verdure, frutta di stagione

– merenda con yogurt magro o grana (10gr)

– cena con riso condito con verdure (pomodoro o piselli o zucchini), nasello bollito oppure seppioline al pomodoro oppure sogliola al vapore oppure prosciutto, contorno di verdure, frutta di stagione.

Regole base della pentadieta sono anche:

– bere tutti i giorni almeno due litri d’acqua, preferibilmente non durante i pasti

– consumare durante il giorno almeno cinque porzioni tra frutta e verdura

– la mozzarella è consentita (è considerata piatto unico) e si può mangiare insieme a 40 gr di pane integrale, il contorno di verdure e la frutta di stagione

– preferire come metodo di cottura la griglia o il vapore

– praticare quotidianamente almeno 40 minuti di attività fisica.

Inoltre proviamo a descrivervi anche le quantità medie di cui nutrirsi:

pasta 70 gr, riso 30 gr, per i primi piatti in brodo 30 gr, carne bianca due volte alla settimana 130 gr, carne rossa una volta alla settimana 100 gr, pesce 4 volte alla settimana 200 gr, insaccati una volta alla settimana 60 gr (prevista bresaola o prosciutto crudo sgrassato).

Così la nostra bella conduttrice Antonella Clerici ha perso 5 kg in un mese senza fatica.