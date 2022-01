Benedetta Parodi: dieta e segreti per una forma fisica da urlo a 50 anni

Tra pochi mesi Benedetta Parodi compirà 50 anni: la food blogger, moglie di Fabio Caressa, si mantiene sempre in splendida forma. Non solo tanto lavoro, ma anche voglia di trascorrere il tempo libero con la sua famiglia. Benedetta Parodi riesce sempre ad essere protagonista in cucina, ma anche per la cura personale del suo corpo. Un’età importante per la conduttrice, volto di diversi programmi televisivi nei quali spicca per il suo carattere solare ma anche per un invidiabile aspetto fisico valorizzato da abiti mai banali. La cucina è il tema attorno al quale gravita il suo lavoro di presentatrice e di autrice di libri, passione che sa bilanciare bene con l’altrettanta importanza che ricopre il cibo nella sua vita. Ma come fa a mantenersi in forma?

La conduttrice parla del suo rapporto con il cibo e con lo sport che nella sua quotidianità non manca mai

Cosa mangia Benedetta Parodi per essere sempre in forma smagliante?

Svelato il ‘trucchetto’ per una forma fisica sempre perfetta! La conduttrice svela che non fa rinunce, piuttosto calibra bene le kcal tra i vari pasti così da bilanciare il tutto e non esagerare.

Benedetta Parodi e la sua dieta per tenersi in forma a 50 anni

Una carriera completamente rivoluzionata: Benedetta Parodi è stata per anni il volto noto di Studio Aperto, poi ha cambiato completamente idea diventando una grande esperta di cucina. Così ha continuato a seguire la sua passione diventando protagonista con libri e programmi in tv. Ad agosto compirà 50 anni, ma la moglie del noto giornalista Fabio Caressa riesce sempre a mostrare una forma fisica invidiabile. I suoi segreti, come ha rivelato, sono quelli di mangiare tutto ma con moderazione, in particolar modo in due giorni alla settimana. Questo capita anche durante le feste dove si tende sempre ad esagerare. I suoi pasti preferiti sono frutta, verdura e formaggi magri; meno i carboidrati, carne e pesce.

Benedetta Parodi: "Mai diete drastiche".

“Non faccio mai diete drastiche. Anche perché, quando mi sento un po’ appesantita, posso preparare ricette leggere ma lo stesso appetitose” racconta al settimanale Confidenze: “Per esempio un piatto unico con poca pasta, condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso: lessate, gratinate o saltate”. La conduttrice spiega di aver preso l’abitudine di concedersi porzioni piccole senza negarsi nulla, insomma, e che almeno due giorni alla settimana, soprattutto nei periodi in cui tende ad esagerare come durante le feste, mangia meno.

Ama particolarmente le lunghe camminate, le passeggiate all’aria aperta, e le attività a corpo libero. E come organizza i pasti in famiglia? “Sia io, sia la mia famiglia mangiamo di tutto, anche i dolci, ma nelle giuste quantità. Per esempio, abbino un piatto più calorico come un risotto (70g a testa) a diverse portate di verdura come insalata, peperonata, zucchine al forno” – le verdure insomma non mancano mai, e Benedetta aggiunge una ‘piccola chicca’ per renderle sempre gustose: farle gratinate al forno sono deliziose!

Lo sport per Benedetta Parodi

Frutta, verdura e formaggi magri sono gli alimenti preferiti da Benedetta Parodi quando sente di aver esagerato a tavola, mentre evita carboidrati, la carne o il pesce. Ma accanto all’attenzione a tavola, la conduttrice pone sempre e con costanza l’attività fisica, la corsa soprattutto, toccasana per il corpo e pure per l’umore, già allietato dalla sua numerosa famiglia composta dai figli Matilde, Diego ed Eleonora nati dall’amore per il marito Fabio Caressa.