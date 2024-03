Bonus psicologo 2024 fino a 1500 euro: ecco per quali sedute

In poche ore sito dell'Inps in tilt e già 100mila domande arrivate, che dovrebbero praticamente aver esaurito i voucher a disposizione (tra i 6mila e gli 8mila massimo). Non parte bene il nuovo bonus psicologo da 1500 euro, nel primo giorno in cui inviare la richiesta online. D'altronde l'ordine degli psicologi, guidato da David Lazzari, lo aveva detto: bisognava far presto per fare domanda. Ci sarà comunque tempo per inviare le richieste fino al prossimo 31 maggio e ci si aspetta altre decine di migliaia di domande (nel 2022 furono 400mila). Tra questi qualcuno potrebbe spuntarla, ma solo se ha un Isee molto basso (di sicuro non superiore ai 15mila euro, con la soglia probabilmente più bassa per superare chi ha già fatto domanda). Il primo criterio di selezione dei vincitori, infatti, è proprio l'indicatore di ricchezza familiare, a parità del quale si procede con chi ha fatto domanda prima. Vediamo però nel dettaglio per chi otterrà il bonus e quali sedute potrà coprire.

Bonus psicologo, sito Inps bloccato per troppe domande

La richiesta per il bonus psicologo (fino a 50 euro per seduta), destinato ai cittadini con Isee non superiore ai 50mila euro. Alla scadenza della finestra per la presentazione delle domande saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili: il contributo sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all'ordine di arrivo della domanda stessa. Stamattina il sito dell'Inps si è bloccato per le troppe domande arrivate, riprendendo a funzionare nel primo pomeriggio. Sono state registrate 2mila domande stamattina e circa 88mila nelle ore successive. Le istruzioni per la presentazione delle domande per l'accesso al beneficio sono contenute nella circolare Inps 34 del 15 febbraio 2024. La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata muniti di credenziali Spid, Cie o Cns, esclusivamente in via telematica accedendo al servizio 'Contributo sessioni psicoterapia'. Rispetto alla scorsa annualità, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo: nel dettaglio, con Isee inferiore a 15.000 euro il bonus è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per beneficiario; con Isee tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 1.000 euro per beneficiario; con Isee tra 30.000 e 50.000 euro il bonus è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Quante persone otterranno il contributo

La nuova piattaforma dell’Inps è partita con i fondi del 2023 sbloccati dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, solo a dicembre scorso, cioè 5 milioni. Per gli altri 5 milioni aggiunti con il decreto Anticipi si attende un nuovo decreto di riparto dei fondi da scrivere assieme alla Conferenza Stato-Regioni. Non appena arriverà l’Inps ne prenderà atto, formulando la graduatoria considerando i 10 milioni o facendola scorrere dopo. In ogni caso, viste le poche risorse a disposizione, l’ipotesi più probabile è che vengano pagati solo 6.600 voucher da 1500 euro, o al massimo si passi alla seconda fascia, pagandone qualche centinaio o migliaio da 1000 euro a chi ha un Isee di massimo 20 o 25mila euro. Troppo pochi per l’Ordine degli psicologi, che chiede almeno di coprire la platea del 2022 (con 40mila voucher accettati, ma da massimo 600 euro), aumentando le risorse. Nel 2022 furono 25 milioni. Il Pd proverà a spingere in tal senso con appositi emendamenti alla legge di conversione del decreto Milleproroghe. Per il 2024, poi, sono stati confermati altri 8 milioni di fondi, ma probabilmente si scavallerà ancora di un anno, con il nuovo contributo che arriverà a inizio 2025.

Bonus psicologo, quando arriva la graduatoria

Per il bonus, la graduatoria sarà pubblicata molto probabilmente a inizio luglio (una diversa per Regione). A quel punto i vincitori saranno avvisati con sms e e-mail e potranno usare, con il codice assegnato, il voucher. Così potranno pagare le sedute dallo psicologo che faranno da quel momento in poi. I terapeuti dovranno quindi caricare le ricevute delle sedute sul sito dell'Inps e attendere il rimborso. Per loro, però, c'è la prospettiva di pagamenti ritardati fino a un anno. Al momento sembra quasi inevitabile. I professionisti che accettano il voucher statale rischiano di vedere i soldi solo nel 2025, visto che le Regioni hanno finito solo ora di rimborsare le sedute coperte dal contributo del 2022. La Basilicata lo ha fatto alla fine dello scorso anno, mentre l’Inps sta ricevendo ora migliaia di euro dalla Regione Lazio, da girare agli psicologi. Eppure i versamenti per legge dovevano avvenire entro fine luglio 2022.

Lo psicologo di base

Nel frattempo avanza la proposta di legge per istituire lo psicologo di base: un professionista gratuito del Servizio sanitario nazionale, come il medico di famiglia, almeno per la classe medio-bassa. In Commissione Affari sociali alla Camera sono state unificate le sette proposte di maggioranza e opposizione e si attende l’arrivo in aula entro l’estate, per poi approvarla definitivamente in Senato entro l’anno. Per gli psicologi non è un’alternativa al bonus, perché sarà un professionista che farà attività non specialistica, ma di consulenza e prevenzione. Tuttavia può far parte di una strategia globale per costruire una rete psicologica pubblica, visto che il numeri dei professionisti non è aumentato rispetto all’inizio della pandemia, ma le richieste di attenzione sulla salute mentale sì. E di molto. L’unico problema sono le risorse. Schillaci ha parlato di 25-30 milioni, per assumere i primi 5/6mila psicologi di base. «Ci è voluto oltre un anno - dice Filippo Sensi, deputato del Pd dal 2021 in prima linea sul bonus psicologo - per rifare un contributo la cui piattaforma era già pronta: è partito solo dopo la campagna di Fedez e il pressing parlamentare. Ora, con lo psicologo di base, il governo e il ministero dell’Economia dovranno prevedere un investimento corposo, che ridurrà poi le spese per il Sistema sanitario nazionale nel medio e lungo periodo, altrimenti la norma rischia di essere carta straccia».