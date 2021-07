Come dimagrire con la dieta estiva sgonfiante rapida

La dieta detox dei 3 giorni è una dieta indicata per l'estate che ci consente di smaltire rapidamente le tossine in eccesso. La possiamo definire una dieta sgonfiante rapida utile anche dopo le festività o i fine settimana in cui abbiamo ecceduto un po' a tavola. La dieta disintossicante è anche indicata per la prova costume perché ci fa perdere i liquidi in eccesso e il tono della pelle ne guadagna. Sostanzialmente questa dieta disintossicante che ci fornisce risultati nel breve termine pone anche le premesse per intraprendere una dieta più sana ed equilibrata. Insomma per ripetere la sensazione di benessere sperimentata in questi 3 giorni siamo più inclini a rivedere le abitudini della nostra dieta quotidiana. Con questa dieta possiamo perdere fino a 2-3 chili. E' utile anche per riattivare il metabolismo e contro la ritenzione idrica che è una delle cause della cellulite.

Dieta detox 3 giorni: come funziona

Ecco come funziona questo regime dietetico disintossicante per l'organismo. Fondamentalmente in questi 3 giorni andremo ad eliminare le proteine animali e il consumo di grassi e zuccheri andrà ridotto al minimo. Gli alimenti da prediligere durante la dieta detox dei 3 giorni sono quindi le fibre contenute nella frutta e nella verdura e nelle proteine di origine vegetale. In questi 3 giorni dovremo bere moltissima acqua per favorire la disintossicazione dell'organismo.

Dieta detox dei 3 giorni: menù

In questo regime dietetico depurativo si predilige soprattutto il consumo degli alimenti liquidi. In questo senso i frullati sono essenziali. In particolare vi suggeriamo il frullato verde a base di foglioline di spinaci, kiwi e mela e un frullato rosso banane limone e barbabietola. Vi consigliamo anche il frullato base di succo d'arancia fragole e mele. I frullati e i centrifugati possono arricchirsi anche con lo zenzero e la curcuma che vantano proprietà antinfiammatorie. Non dimenticate di bere un litro e mezzo d'acqua al giorno che favorisce la diuresi e quindi l'eliminazione di scorie e tossine.

Primo giorno

Colazione: una tazza di tè bianco una coppa di frutti di bosco al naturale e due o tre fette integrali

Spuntino: una spremuta di agrumi o un centrifugato detox a piacere

Pranzo: 70 grammi di farro con piselli da condire con un cucchiaio di olio di oliva più un frutto o un frullato detox

Spuntino: una tazza di tè verde o una tisana detox più un frutto a scelta

Cena: minestrone di verdure più frutta a scelta

Secondo giorno

Colazione: 150 grammi yogurt magro più due cucchiai di muesli al naturale

Spuntino: una spremuta di pompelmo

Pranzo: 70 grammi di spaghetti integrali accompagnati da verdure al vapore a scelta ad esempio broccoli melanzane e un'insalata mista condita con un cucchiaio di olio extravergine

Spuntino: una tazza di tè bianco più una verdura scelta

Cena: un hamburger di verdure più spinaci lessi conditi con un cucchiaio di olio extravergine

Terzo giorno

Colazione: tè verde oppure una tisana detox più uno yogurt magro e due fette biscottate con marmellata di frutta biologica

Spuntino: una spremuta di succo d'arancia

Pranzo: 70 grammi di riso integrale accompagnati da asparagi al vapore da condire con un cucchiaio di olio di oliva a crudo

Spuntino: una tazza di tè verde più della frutta secca (noci o mandorle)

Cena: 150 grammi pomodorini freschi e seitan conditi con un cucchiaio di olio extravergine a crudo e una macedonia di frutta