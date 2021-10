Come dimagrire e tonificare velocemente le cosce con la dieta e l'esercizio

La dieta ideale per snellire le cosce, scopri quale menù settimanale seguire e gli esercizi mirati

Sarebbe bello poter assottigliare le cosce, senza fare esercizio fisico, ma la dura verità, soprattutto per le persone con una genetica “difficile” , è che per avere risultati apprezzabili occorre cambiare drasticamente la nostra routine giornaliera. Per favorire la perdita di peso nelle gambe occorre eseguire, oltre ad un regime nutrizionale brucia grassi, anche esercizi di rinforzo muscolare al fine di eliminare il grasso ostinato sulle cosce. Inoltre, una tonificazione dei quadricipiti e dei bicipiti femorali permette una maggior dissipazione di calorie, che si traduce in una maggiore perdita di massa adiposa sulle gambe.

L'estate è davvero finita e per la prova costume se ne riparla (almeno) fino al prossimo anno: ma non è buon motivo per rammollirsi e rinunciare alla routine positiva magari costruita dalla scorsa primavera. Croce e delizia di tantissime donne, le gambe (e in particolar modo le cosce) sono considerate una delle parti del corpo più critiche: ma con un po' di buona volontà, e qualche buon esercizio, è possibile dimagrire e tonificarle. Senza dimenticare che all'esercizio fisico va abbinata una dieta sana e bilanciata.

La dieta ideale per snellire le cosce velocemente

La cosa migliore da fare per dimagrire e al contempo snellire le cose è quella di seguire una dieta varia ed equilibrata, che permetta di assumere le giuste quantità di carboidrati, grassi e proteine (tra le più celebri: la dieta del supermetabolismo). Ricordando che è sempre meglio evitare le diete fai da te, vediamo alcuni consigli utili per un regime alimentare sano e bilanciato:

Scegli farine e cereali integrali e proteine da legumi, pesce e carni magre;

Bevi almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, lontano dai pasti;

Evita di assumere acidi grassi insaturi modificati, preferendo acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi in rapporto di un terzo ciascuno;

In caso di ritenzione idrica e cellulite, utilizza trattamenti localizzanti drenanti e sgonfianti, come i fanghi d'alga Guam, oppure massaggi e bende;

Evita lo zucchero;

Mangia molta frutta e verdura.

Dieta per dimagrire le cosce: Menù settimanale

Lunedi

Colazione: Una mela – 50 grammi di fiocchi d’avena integrali

Pranzo: 80 grammi di riso integrale alle verdure – 70 grammi di petto di pollo – 80 grammi di zucchine lesse

Merenda: Un estratto di frutta e verdura ( una mela-una banana-mezza rapa rossa-un sedano) 20 grammi di semi di zucca

Cena: 120 grammi di orata – 50 grammi di lattuga – 50 grammi di carote trifolate

Martedi

Colazione: Uno yogurt magro 125 grammi – 20 grammi di cioccolato fondente 85 %

Pranzo: 70 grammi di spaghetti di riso integrali – 70 grammi di fagioli borlotti – 40 grammi di pomodorini – uno spicchio di cipolla

Merenda: Una spremuta di due arance

Cena: 80 grammi di cosce di pollo ai ferri – 80 grammi di spinaci lessi

Mercoledì : Colazion: Un kiwi – 30 grammi di noci

Pranzo: 80 grammi di riso semi integrale alle zucchine – 80 grammi di ceci

Merenda: Una banana grande

Cena: 80 grammi di salmone – 60 grammi di patate arrosto

Giovedi: Colazione: Una mela – uno yogurt magro

Pranzo: Una pizza integrale alle verdure

Merenda: due pere – 25 grammi di noci del brasile

Cena: 100 grammi di spigola – 50 grammi di carote – 50 grammi di finocchi crudi

Venerdi: Colazione: Un kiwi – 30 grammi di noci

Pranzo: 80 grammi di riso semi integrale alle zucchine – 80 grammi di ceci

Merenda: Una banana grande

Cena: 80 grammi di petto di pollo – 60 grammi di lattuga

Sabato: Colazione: Uno yogurt magro 125 grammi – 50 grammi di fiocchi d’avena integrali

Pranzo: 70 grammi di spaghetti di riso integrale – 70 grammi di fagioli borlotti – 40 grammi di pomodorini – uno spicchio di cipolla

Merenda: Una spremuta di due arance

Cena: 90 grammi di petto di tacchino – 70 grammi di spinaci lessi

Nota bene : Mastica ogni boccone lentamente, il boccone dovrebbe arrivare nello stomaco con una consistenza liquida o semi liquida. La digestione inizia nella bocca, più mastichi il cibo, e più alleggerisci il lavoro del tratto digestivo.

Gli esercizi specifici per dimagrire su gambe e cosce

Concludiamo con la parte fisica, insomma il fitness: ovvero i migliori esercizi per tonificare le gambe e soprattutto le cosce: Squat a parete: poggia la schiena contro il muro, con i piedi divaricati, poi fletti le gambe (come se ti stessi sedendo); rimani in questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza. Ripeti per 3 o 4 serie da 10 movimenti.

Affondi: si parte in piedi, con i piedi divaricati alla stessa larghezza delle anche. Alza un piede in avanti, in modo che il ginocchio formi un angolo retto con il pavimento (ma senza mai toccare terra): mantieni questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza.

Squat: di nuovo in piedi, con le braccia in avanti e sollevate a 90 gradi rispetto al busto. Piega le ginocchia a 90 gradi, mantenendo la schiena dritta, e poi risali: ripeti per 20 o 30 volte.

Prima di intraprendere qualsiasi attività fisica occorre il benestare del proprio medico curante. Questi circuiti sono creati appositamente per i soggetti che non presentano nè problemi articolari e nè problemi di natura cardiocircolatoria. Se inizi da una condizione di forte obesità o da una condizione di sedentarietà, cerca di non forzare mai oltre il limite, almeno nelle prime sedute.