Come non ingrassare a Pasqua: 7 consigli salva linea

Ecco Sette semplici regole suggerite dagli esperti per godersi Pasqua anche a tavola senza mettere su peso e restando in salute in vista della prova costume

Come non ingrassare a Pasqua? Non ingrassare a Pasqua sembra una cosa impossibile anche se mancheranno i picnic fuoriporta e i pranzi saranno all’insegna della famiglia ristretta, molti si consoleranno con il cibo. Uova di cioccolata, torta pasqualina, colomba, cassate, dolci tipici e primi succulenti ed elaborati: anche a Pasqua la tradizione culinaria italiana è ricca di cibi tanto squisiti quanto ipercalorici. Ma come affrontare i pranzi in famiglia senza abbandonarsi a esagerazioni ed errori alimentari? In molti si chiedono dunque come fare per superare senza problemi le feste, godendosi i pasti in famiglia, senza però mettere su troppi chili. Basta mettere in atto qualche consiglio e regola semplice per non assaporare le golosità di Pasqua, ma senza pentirsi!

Vi ullustriamo sette, per tutelare la salute e non ingrassare senza tuttavia rovinare il piacere del "mangiar bene".

Le sette regole per non ingrassare a Pasqua

1. No ai fuoripasto

Prima regola d'oro: i gastroenterologi raccomandano di rispettare la cadenza dei pasti e di non concedersi spuntini: in particolare dopo l'abbondante pranzo festivo.

2. Il primo scoglio da evitare è l’aperitivo, che spesso viene preparato con noccioline e patatine, assolutamente da evitare. State lontani anche dal pane e dai grissini che vengono messi a tavola, utili solo a stimolare la fame e farvi ingrassare.

3. Limita le porzioni

Meglio non esagerare con le porzioni e non concedersi il bis. Per diminuire le quantità senza frustrazione è utile usare i piatti da dessert, che aiutano a mangiare meno perché riducono lo spazio per il cibo (e se li scegli quadrati rendono più difficile raccogliere sughi e condimenti). Un altro espediente classico è masticare a lungo durante il pasto per aumentare il senso di sazietà.

4. Scegli i cibi giusti

Consuma la carne con moderazione, e limita l'aggiunta di condimenti come panna, burro, besciamella, che rendono anche gli alimenti più magri come le carni bianche ricchi di grassi e calorie. Mangia frutta e verdura durante i pasti invece di pane e grissini e non bere più di un bicchiere di vino. È invece importante bere molta acqua prima e durante i pasti, per saziarsi più velocemente. Al bando gli agli avanzi, meglio distribuirli tra gli invitati preparando tante doggy bag: accumularli in frigo significa prolungare il pasto festivo per giorni. Approfitta del fatto che a Pasqua i giorni di festa sono limitati rispetto al periodo natalizio per contenere i "danni".

5. Come bruciare calorie se si è mangiato troppo nel giorno di festa?

Il dispendio energetico dell'attività fisica rimane l'arma migliore per combattere gli eccessi calorici. Già nelle passeggiate di Pasquetta, a piedi o in bici, si possono consumare una parte delle calorie ingerite a tavola. Bisogna impegnarsi però: occorrono 90 minuti di camminata o mezz'ora di bicicletta per bruciare le calorie di una fetta di colomba pasquale.

6. L’alcol

Durante le feste pasquali si consuma anche molto alcol e spesso, fra amari, grappe e cocktail, si finisce per prendere qualche chilo anche solo bevendo. Per rimanere in forma non dovete rinunciare ad un bel bicchiere di vino bianco o rosso, l’importante è non esagerare tenendo sempre conto del fatto che l’alcol è ricco di calorie. Rinunciate però all’aperitivo e ai vari digestivi, molto più calorici.

7. Cosa fare per tornare in forma dopo Pasqua?

No alle diete drastiche dopo le abbuffate. I rimedi come digiuno, dieta liquida, dieta disintossicante mettono a dura prova il nostro organismo, che subisce un vero stress perché passa drasticamente dall'abuso alimentare alle ristrettezze dietetiche.

La cosa migliore da fare è nei giorni che seguono la Pasqua serve solo il buon senso, tornare un regime alimentare sano ed equilibrato, senza eccessi e golosità, evitando dolci, cibi grassi e fritture come consigliano i nutrizionisti.



Consigli per non ingrassare a Pasqua

Evitare i piatti calorici durante il pranzo di Pasqua è davvero difficile, si può però correre ai ripari con una dieta da fare poco prima e soprattutto limitando le quantità. Nessuno vi vieta di mangiare la pasta al forno, la torta rustica oppure la carne, ma limitate le porzioni. Mangiate un po’ di tutto, senza rinunciare a nulla, ma sempre cercando di non esagerare.

Quante calorie hanno uova di Pasqua e colomba?

Vi siete mai chiesi quante calorie hanno ? Colomba e uova di cioccolata non possono mancare in tavola a Pasqua, ma tenete sempre a mente che il loro apporto calorico è notevole: la colomba ha circa 400 calorie per 100 grammi, è dunque consigliabile concedersene solo una fetta sottile, soprattutto perché chiude un pasto già di per sé molto calorico. Meglio scegliere un pezzo di cioccolata extra fondente come dolce. Il cioccolato è un alimento molto calorico ma se consumato con moderazione fornisce nutrimento e piacere. Il consiglio è di fare attenzione al tipo di cioccolato acquistato perché gli elementi benefici e antiossidanti risultano proporzionati alla percentuale di cacao puro presente.