Come preparare una Tisana fredda sgonfia panciam a casa: con pochi ingredienti per un effetto detox e fresco!

La tisana fredda sgonfia pancia si prepara con pochi ingredienti ed è perfetta per un avere un effetto detox e fresco. Quando fa caldo visto, che si suda di più, è bene introdurre più liquidi per non disidratarsi. La razione d’acqua raccomandata per un adulto è di circa 2 litri al giorno. Molti però fanno fatica a bere acqua semplice e allora questa tisana fredda potrebbe venire in aiuto: Come preparare una Tisana fredda sgonfia pancia:

Se la tisana fa pensare alle fredde serate invernali quella di cui vi stiamo per parlare è una bevanda simile ad una tisana ma è ottima da consumare fredda, anzi, se volte aggiungere anche qualche cubetto di ghiaccio otterrete una bevanda ancora più rinfrescante.

La tisana fredda sgonfia pancia

La tisana fredda sgonfia pancia, è una bevanda da preparare con pochi semplici ingredienti ma dall’effetto detox e depurativo. Una bevanda fresca perfetta per l’estate per dissetarsi naturalmente senza accumulare calorie l’ideale in queste calde giornate estive, dall’effetto detossinante e ottima per sgonfiare l’addome. Inoltre, è utile anche per la circolazione e perfetta se non riusciamo a bere troppa acqua durante la giornata.

Ecco la tisana fredda sgonfia pancia

Si prepara infatti con pochi ingredienti e l’effetto detox è assicurato. Non solo, essa è utile anche per sgonfiarsi e per eliminare i liquidi in eccesso.

Se in genere ci siamo abituati a bere tisane calde, questa tisana fredda, ricorda molto un’acqua profumata e super fresca. Potremo consumarla ogni volta che ne abbiamo voglia anche perché non ci sono zuccheri aggiunti ed è a zero calorie.

Come preparare una Tisana fredda sgonfia pancia: Prepararla è davvero semplice.

Ci servirà una semplice acqua oligominerale, in questo caso ne abbiamo utilizzati un paio di litri, rigorosamente fredda, 2 limoni, rigorosamente biologici, due mele e un cetriolo. E ora scopriamo come realizzarla a casa

Mettiamo l’acqua naturale in una grande caraffa di vetro. Laviamo sia le due mele che i limoni con il bicarbonato. In questo modo saremo sicuri di aver eliminato tutte le impurità visto che dovremo adoperarli con la buccia.

Mettiamo i frutti in una ciotola con acqua e bicarbonato e lasciamoli lì per circa 15 minuti. Quindi li risciacquiamo in modo che non restino residui.

A questo punto spremiamo uno dei due limoni così da ricavarne il succo e aggiungiamolo all’acqua nella caraffa.

Tagliamo le mele a fettine sottili e per evitare di farle annerire le strofiniamo con i limone che precedentemente avevamo spremuto e poi le inseriamo nella caraffa di vetro.

Sbucciamo quindi il cetriolo e tagliamolo a fettine di circa un centimetro. Andiamo ad inserire anche questo dentro alla caraffa. Tagliamo l’altro limone a spicchi e dopo aver tolto i semi lo uniamo nell’acqua della caraffa per completare la tisana.

Non resta che girare bene il liquido ottenuto e farlo riposare per una mezz’ora in frigorifero.

Quando è il momento di consumarla per un effetto ancora più fresco possiamo aggiungere anche qualche cubetto di ghiaccio. Questa tisana fredda consumata durante le giornate estive è un vero e proprio toccasana. Non resta che provarla.

