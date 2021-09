Come tornare in forma dopo le vacanze estive

Se le vacanze estive ci hanno lasciato come ricordo indesiderato qualche chilo di troppo adesso a settembre è tempo di smaltirlo. Tuttavia proprio il ritorno alla routine quotidiana con gli impegni lavorativi e familiari nasconde una insidia. In particolare se il ritorno alla vita di sempre non è vissuto con serenità possiamo essere più inclini al consumo di cibi ricchi di zuccheri e grassi, che ci gratificano sul momento ma certo non sono un toccasana per la linea.

Ritrovare la forma dopo le ferie: ecco come fare

Secondo gli esperti il modo migliore per ritornare in forma dopo le vacanze è riprendere a seguire un'alimentazione equilibrata che comprenda 5 pasti al giorno quindi oltre alla colazione pranzo e cena anche due spuntini.

Ovviamente il punto di partenza è sempre rappresentato dalla colazione. Non va mai saltata e oltre che col classico latte e caffè possiamo farla anche con frullati e centrifugati in modo da arrivare sempre un po' sazi al pasto successivo.

I carboidrati non vanno eliminati, in particolare andrebbero ridotti quelli semplici quindi non solo gli zuccheri ma anche gli alimenti che li contengono quali dolci, gelati e simili. In particolare sono da preferire i carboidrati integrali per evitare i picchi glicemici. Per fare un esempio possiamo scegliere la pasta grano saraceno avena orzo farro integrale. Ed anche per quanto riguarda l'amatissima pizza dovremmo evitare quella con la farina bianca e preferire invece quella a farina integrale.

Fare 5 pasti al giorno aiuta infatti a tenere attivo il metabolismo. Per gli esperti lo spuntino ideale prima del pranzo e della cena è quello a base di frutta e yogurt.

Anche le proteine sono un altro nutriente indispensabile che non può mancare nella dieta. In particolare gli alimenti che contengono le proteine non solo ci fanno sentire sazi prima e quindi evitano il pericolo abbuffate, ma ci aiutano anche a bruciare i grassi in quanto aumentano la termogenesi. Via libera quindi alle carni magre, ad esempio pollo e tacchino da limitare invece quella rossa. Sempre per aumentare il senso di sazietà possiamo aiutarci con le verdure: scegliamo quelle di stagione e condiamole con un filo di olio. Riguardo ai condimenti oltre al sale iodato fondamentale per prevenire le patologie della tiroide possono ricorrere alle erbe aromatiche al limone e all'aceto.

Per mantenere un buono stato di idratazione è sufficiente bere 2 litri di acqua nell'arco della giornata che corrispondono a 4 bottigliette di acqua naturale. In tal modo integriamo gli elementi preziosi per la sudorazione. Eliminate invece gli alcolici che portano solo calorie vuote che quindi non servono a niente.

La dieta va completata con la pratica di un'attività sportiva, almeno 30 minuti di attività fisica moderata al giorno, può trattarsi di una passeggiata o di una corsa in bici. In questo modo non soltanto perdiamo peso, abbassiamo la pressione e aumentiamo il colesterolo buono ma ritroviamo anche il buonumore.