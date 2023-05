Cosa fare quando il latte è scaduto ? Gli utilizzi del latte scaduto

Qualche giorno di disattenzione, un fine settimana fuori casa, troppo tardi, il latte è scaduto. E se lo riciclassimo, invece di buttarlo via? In piena ondata anti-spreco, non è il caso di gettare il latte nella spazzatura, soprattutto quando si presenta in più bottiglie.

Il latte scaduto in genere viene gettato perché non più consumabile, ma in realtà questo prodotto vanta degli utilizzi alternativi molto interessanti. I modi per sfruttare lo stesso il latte scaduto sono davvero tantissimi e permettono di utilizzarlo anche quando si pensa di non averne più modo.

Quando in frigo si nota la presenza di latte scaduto si decide immediatamente di gettarlo via pensando che tanto ormai non possa più essere utilizzato. Di certo il latte scaduto non si può consumare bevendolo, ma ci sono altri modi per sfruttarlo lo stesso. Per esempio, se avete una fossa settica, potete semplicemente versare del latte scaduto nel water per aggiungere batteri alla fossa e aumentarne l’efficienza. Vedrete altri buoni consigli più avanti in questo articolo e quali sono gli impieghi alternativi di questa bevanda.



In tutte le case capita di avere prima o poi del latte scaduto che non si può più consumare. Sprecare il latte è quindi un problema che riguarda praticamente chiunque e proprio per questo motivo è necessario fare grande attenzione. Anche chi controlla spesso le date di scadenza, però, potrebbe trovarsi latte ormai scaduto. Prima di gettarlo, suggeriamo di riutilizzarlo in maniere differenti evitando in tal modo di sprecarlo.

Se la bottiglia non è stata aperta, il latte è ancora buono per 2 settimane dopo la data di scadenza.

Una volta scoperti gli usi del latte scaduto, non vorrete più buttarlo nel lavandino!

Latte scaduto per le pulizie

Il latte scaduto si può usare per la pulizia dei prodotti in pelle. Questo infatti funziona molto bene anche per eliminare macchie difficili dagli indumenti. Il segreto sta nel lasciare a borse e capi di pelle a bagno in acqua e latte per una notte intera in modo da aumentare il potere smacchiante del latte.

Un altro modo per usare il latte scaduto consiste nell’impiegarlo allo scopo di pulire l’argenteria in modo naturale. Mescolandolo con del succo di limone si ottengono infatti degli ottimi risultati in pochissimo tempo.

Inoltre, il latte scaduto è anche un ottimo fertilizzante naturale che si può aggiungere alle piante per farle crescere meglio.



Latte scaduto per i trattamenti beauty

Chi ha del latte scaduto in casa dovrebbe e potrebbe utilizzarlo per i trattamenti beauty. Esso risulta infatti efficace per ridurre il gonfiore degli occhi: basta bagnare due dischetti di cotone nel latte freddo e applicarli sugli occhi per godere dei suoi benefici.

Con il latte si può anche fare una maschera di bellezza molto efficace. Il latte scaduto allora va usato insieme al limone per un’azione astringente alla pelle in quanto è in grado anche di nutrire la pelle rendendola più morbida.

Durante il bagno, il latte scaduto diventa un eccellente ingrediente che va ad arricchire l’acqua in modo importante. Versando nella vasca da bagno tre bicchieri di latte con del miele sciolto si otterrà una soluzione naturale per nutrire a fondo la pelle redendola fantastica.