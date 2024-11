Cosa sono gli Omega 7 e dove trovarli negli alimenti

Omega, grassi buoni che fanno bene alla salute: gli omega 3 antinfiammatori supportano cuore, cervello e metabolismo, gli omega 6 generano energia, e gli omega 9 riducono il colesterolo cattivo. Esiste però anche un “nuovo” gruppo di questi grassi salutari che sta acquistando una crescente popolarità non solo fra i fan del vivere sano, ma anche fra le beauty addict: gli omega 7. Questi grassi monoinsaturi, soprannominati gli “omega della bellezza” agiscono a livello cellulare, aiutano a bruciare i grassi, sono favolosi per la salute e bellezza di pelle, capelli e unghie, e sono benefici alla salute a 360 gradi. Scopriamo cosa sono questi omega emergenti, e perché dovremmo considerare di inserirli nella nostra routine di integratori.

Cosa sono gli omega 7?

Presenti nella maggior parte dei tessuti del nostro corpo e in particolare nel tessuto adiposo nel fegato e nella pelle, gli omega 7 sono grassi monoinsaturi come l’acido palmitoleico, l’acido rumenico e l’acido vaccinico. Sempre nuovi studi hanno confermato che, come fanno gli omega 3, anche gli omega 7 apporta svariati benefici per la salute. E in particolare l’acido palmitoleico, che contiene betacarotene, e favorisce l’idratazione della pelle.

A cosa servono gli omega 7?

Tra i benefici di un'alimentazione ricca di omega 7 troviamo:

Promuovono la formazione di collagene nella pelle, unghie e capelli e idratano la pelle

Idratano le mucose comprese quelle gastrointestinali, dell’apparato riproduttivo femminile e della bocca

Aiutano l'idratazione degli occhi, e combattono la sindrome dell’occhio secco

Riducono i livelli di colesterolo cattivo LDL e incrementano i livelli di quello buono HDL

Sono benefici per la salute del sistema cardiovascolare

Sono benefici per il cervello e le funzioni cognitive

Sono benefici per la salute del sistema gastrointestinale

Sostengono un metabolismo sano

Aiutano a bruciare i grassi e a regolare gli zuccheri, e potrebbero essere utili nella gestione del peso

Sono utili post-menopausa per mantenere pelle e mucose idratate

Posseggono proprietà antinfiammatorie, e sono utili per le persone anziane, per combattere la infiammazione cronica

Secondo uno studio pubblicato da Science Direct, l’acido palmitoleico delle noci di macadamia potrebbe ridurre il rischio di contrarre il diabete.

Dove trovo gli omega 7

Fra gli alimenti che contengono omega 7, ma in quantità modeste, troviamo alcuni pesci come il salmone, le aringhe e le sardine (già ricchi di omega 3), ma anche l’avocado, i latticini, alcune noci come quelle di macadamia, e alcuni oli come quello di noci di macadamia appunto. La fonte più ricca di acido palmitoleico? L’olio di olivello spinoso, ricavato dalla polpa e dai semi del frutto color arancio dell'olivello spinoso, un arbusto nativo delle pendici dell'Himalaya che cresce sia in Asia che in Europa, ed è usato da secoli nella medicina Ayurvedica e in quella tradizionale cinese. Questo frutto è iper-salutare e ricchissimo di antiossidanti come beta-carotene, vitamina C e minerali, e contiene anche omega 3, 6, e 9. Adoperato ampiamente anche in cosmetica, l'olio di olivello spinoso può essere anche usato per trattamenti viso con il Gua Sha per esempio, per idratare la pelle del viso e del corpo, per lucidare le unghie, e per creare maschere e impacchi per i capelli e il cuoio capelluto.

Come assumere una quantità sufficiente di omega 7

Se non facciamo quotidianamente scorpacciate di pesci grassi, avocado e noci di macadamia, il modo migliore per assicurarci di consumare un'adeguata dose giornaliera di omega 7 è assumere olio di olivello spinoso, un concentrato di questa sostanza. Quest'olio può essere assunto oralmente (1 cucchiaino prima dei pasti), o può essere adoperato crudo come condimento per primi e insalate (sceglietelo se possibile bio e spremuto a freddo). Un modo pratico per assumere gli omega 7? Assumere un integratore di olio o polvere di olivello spinoso in capsule. Esiste anche in commercio, ma è più difficile da reperire, la polvere libera di olivello spinoso, che può essere aggiunta agli smoothie e ai frullati.

Quanto olivello spinoso al giorno?

Non è stata ancora stabilita una dose ideale giornaliera di omega 7, e gli integratori li propongono in concentrazioni che raggiungono i 500 milligrammi. Uno studio effettuato dalla Cleveland Clinic e del Xyrion Medical Institute, come ha riportato la rivista Clean Eating ha suggerito però che anche piccole dosi di omega 7, come 210 milligrammi al giorno, potrebbero portare benefici per la salute.