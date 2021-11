Covid-19 e influenza: come distinguerli?

Sintomi Covid e sintomi influenza: come possiamo distinguerli? E' proprio questo l'argomento che andiamo a trattare in questo articolo. In questo periodo siamo in pieno autunno e ci avviciniamo alla stagione invernale. Proprio in questi mesi è iniziata anche la stagione influenzale. Se nel 2020 grazie alle misure anti-covid anche il virus influenzale è circolato poco e quindi si sono verificati pochi contagi, quest'anno la situazione è ben diversa. Grazie ai vaccini è stato infatti possibile evitare misure drastiche quali il lockdown, però i virus, tra cui anche quello dell'influenza, hanoo ripreso a circolare rapidamente.

Sebbene sia il Covid-19 che l'influenza presentano una sintomatologia simile, entrambe infatti sono patologie respiratorie ad elevata contagiosità, sono causate da due virus diversi, pertanto esistono delle differenze che possono aiutarci a riconoscerle e quindi a distinguerle.

Influenza stagionale: sintomi più comuni

I sintomi più comuni che si riscontrano in caso di influenza sono i seguenti: raffreddore, febbre, mal di testa, tosse secca, affaticamento e dolori articolari. A ciò si aggiunge anche il naso che cola, naso chiuso oppure mal di gola o gola comunque irritata. Per i bambini è frequente anche la comparsa di diarrea. Il raffreddore in effetti si presenta come il sintomo più comune in caso di influenza. Se invece abbiamo solo il raffreddore difficilmente si accompagna a febbre o mal di testa. La mancanza di respiro o respiro corto invece è una caratteristica intrinseca del Covid. In questi mesi il virus del Covid è mutato e la variante delta è divenuta prevalente in tutto il mondo. In particolare la variante delta presenta sintomi molto simili all'influenza, quali raffreddore con naso che cola e lo starnuto. Presto ci si è chiesti se il raffreddore potesse essere ritenuto un sintomo del covid. In realtà il solo raffreddore non è sufficiente per pensare di aver contratto il coronavirus, perchè l'infezione da Covid nella variante delta si accompagna anche ad altri sintomi quali mal di testa, mal di gola, tosse, febbre, stanchezza, diarrea, dolori muscolari.

Covid: sintomi

Questi invece i sintomi con cui si presenta il coronavirus: interessamento delle prime vie respiratorie con tosse, mal di gola, congestione nasale, stanchezza, dolori muscolari e articolari. La diarrea, la congiuntivite, il mal di testa, lo scolorimento delle dita dei piedi e delle mani invece sono sintomi più rari. Vi sono poi dei sintomi specifici e caratteristici con cui si manifesta l'infezione provocata dal virus Sars-Cov-2: perdita o alterazione del gusto. Chi ha contratto il covid ha difficoltà nella percezione del gusto, anche nel distinguere sapori fortemente contrastanti, ad esempio l'amaro è dolce. Perdita dell'olfatto quindi difficoltà a identificare gli odori, senza che si accompagni a naso chiuso o naso che cola. Tosse secca e stizzosa. L'alterazione dei due sensi, ovvero il gusto e l'olfatto, rappresenta un discrimine importante perché l'influenza non comporta mai questi sintomi. Inoltre in caso di influenza non si riscontra mancanza di respiro o fiato corto e un senso di oppressione al torace che riguarda invece il Covid.

Un'altra differenza riguarda i sintomi. I sintomi legati all'infezione da Covid generalmente si manifestano da 2 a 14 giorni dopo l'esposizione, mentre i sintomi dell'influenza si manifestano da 1 a 4 giorni dopo l'esposizione. Il tasso di mortalità del coronavirus risulta molto più elevato rispetto all'influenza perché può dar luogo a delle complicazioni che possono rivelarsi anche fatali, quali infiammazione a livello sistemico, lesioni polmonari, trombi ematici.

In caso di dubbio non lasciamoci prendere dal panico, ma rivolgiamoci con fiducia al medico di famiglia che saprà dirimere ogni nostro dubbio e paura.