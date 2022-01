Abbinare la dieta ad un sano esercizio fisico sono la base per il mantenimento della salute del corpo. Ecco 5 esercizi alla portata di tutti che puoi fare per restare in forma

Per fare attività fisica non servono necessariamente macchinari da palestra e un personal trainer: ci sono degli esercizi infatti da potere fare anche a casa perché si eseguono principalmente a corpo libero. Se non avete il tempo né la voglia di andare in palestra o se fa freddo, scoprite alcuni esercizi da fare a casa facili ed efficaci per mantenervi in forma. Curiose di scopri quali esercizi fare?

E’ iniziato da pochi giorni il 2022 e tra i vostri buoni propositi c’è sicuramente quello di mantenersi o ritornare in forma e in salute. Un errore comune che molti commettono, risiede nel voler dimagrire senza svolgere quotidianamente dell’esercizio fisico. Quest’ultimo infatti, è necessario non solo per modellare le forme del nostro corpo, ma anche per mantenerci forti e sani.

Dieta: 5 esercizi che puoi fare per restare in forma

Iniziate con il riscaldamento

Ricordatevi sempre di iniziare ogni sessione di allenamento, anche le più brevi, con un breve ma efficace riscaldamento. Questa accortezza vi consentirà di preparare meglio i muscoli allo sforzo più intenso e ridurrà il rischio di stiramenti e contratture. Potete incominciare con un po’ di stretching per gli arti e per la schiena, al quale aggiungerete un esercizio che aumenti gradatamente il battito cardiaco. Un esempio? I classici jumping jack: partendo a piedi uniti con le braccia lungo i fianchi, saltate aprendo le gambe e portando le braccia distese sopra la testa. Ripetete per circa quattro minuti.

Vediamo insieme 5 esercizi alla portata di tutti, che potrete svolgere in qualsiasi ambiente vi troviate.

I tempi della vita moderna sono scanditi da molti impegni e responsabilità: lo studio, il lavoro, i figli, i parenti… Di tempo da dedicare a se stessi, evidentemente, ne rimane davvero poco. Nel caso dello sport, inoltre, alla stanchezza quotidiana si aggiunge anche una buona dose di pigrizia. Ma basta con le scuse! Ci sono diversi esercizi da fare a casa che vi permetteranno di tenervi in forma senza andare in palestra.

Dieta: 5 esercizi facili e veloci che puoi fare ovunque

1 Flessioni:

Prima di tutto, non possiamo non citare le FLESSIONI: rappresentano un esercizio in grado di stimolare gran parte dei muscoli del corpo, dai pettorali, ai bicipiti, tricipiti, spalle e schiena. Inoltre, è molto semplice ed adattabile a qualsiasi situazione: vi basterà posizionarvi proni sul pavimento, piedi uniti e braccia in linea con le spalle (cercate di rilassare il collo per evitare infortuni). A questo punto sollevatevi, utilizzando prevalentemente braccia e pettorali, contraendo addominali e glutei. Ripetete il movimento per 4/6 volte per circa 3 serie (regolatevi in base alle vostre capacità).

2 Plank:

Sempre per rafforzare addominali, schiena e spalle, parliamo poi del PLANK. Questo esercizio non richiede un movimento, ma una sollecitazione del muscolo rimanendo nella stessa posizione per circa 30” minimo. Dovete posizionarvi a pancia in giù, mantenendo il corpo sollevato: braccia a 90 gradi e corpo allineato (Fate attenzione a non infossare le spalle, mantenete schiena dritta e scapole ben aperte).

3 Burpees:

Il terzo esercizio di cui parleremo oggi è il BURPEES. Quest’ultimo è un esercizio dinamico che, oltre a tonificare i muscoli, vi permetterà di bruciare i grassi e fare un po’ di cardio. Il movimento andrà ripetuto per circa 10 volte, per 3 serie. Tale riferimento è puramente indicativo e andrà modulato in base alle vostre capacità.

4 Squat:

A questo punto, parliamo di un allenamento specifico per gambe e glutei. Primo fra tutti, l’esercizio must have per dei glutei di marmo è lo SQUAT. Vi basterà allargare le gambe, stando attenti a mantenere una posizione perfettamente simmetrica, e scendere buttando in fuori il bacino, contraendo ovviamente il muscolo specifico. Ricordatevi di spingere le ginocchia all’infuori e di non superare mai la punta del piede.

5 Affondo:

Infine, per concludere l’allenamento, un ottimo esercizio è l’AFFONDO. Il principio è pressappoco il medesimo dello squat: portate avanti una gamba, e mantenete la posizione a 90 gradi, stando attenti a non superare la punta del piede con il ginocchio. Mantenete la schiena eretta e – soprattutto – l’equilibrio.

Allenandovi per qualche decina di minuti al giorno, praticando questi 5 esercizi facili, in modo costante, e mantenendo una dieta equilibrata, le conseguenze positive saranno innumerevoli. Sia per la salute fisica che per quella mentale.