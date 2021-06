Dieta anti-caldo: cosa mangiare per combattere l'afa

Quando l'afa incalza è fondamentale tenere bene d'occhio cosa portare in tavola, perché l'alimentazione ci fornisce la giusta quota di vitamine e sali minerali che ci aiutano a compensare la perdita idrosalina dovuta all'eccessiva sudorazione. I nutrizionisti sono quindi concordi nel suggerire una dieta che privilegi gli alimenti che contengono molta acqua e sali minerali. In questo senso non c'è nulla di meglio degli ortaggi e della frutta.

Prima ancora di andare a considerare nel dettaglio la frutta e gli ortaggi, non dobbiamo dimenticare, per quanto possa sembrare banale, cheche corrispondono a 8-10 bicchieri, è il modo più semplice e naturale per mantenersi idratati. Da evitare del tutto i superalcolici che non solo aumentano la sudorazione ma rendono anche più difficoltoso l'assorbimento delle vitamine. Da limitare invece le bevande zuccherate, via libera alle spremute o ai centrifugati di agrumi purché senza zuccheri e agli estratti di verdure che sono poco calorici. Tornando alle verdure, tra quelle più rinfrescanti contro l'afa abbiamo in particolare il, che è costituito per il 96% di acqua e ci fornisce anche sali minerali importanti quali calcio, sodio fosforo e potassio. Il cetriolo fa bene anche alla pelle che rende più elastica ed è anche diuretico. Un altro ortaggio da consigliare comeè senz'altro la, che come il cetriolo è costituito per oltre il 90% di acqua. Contiene vitamina A C e carotenoidi, per cui il consumo è indicato anche per favorire l'abbronzatura. Non vanno poi trascurate le carote e i pomodori, le melanzane e i peperoni con cui possiamo preparare una semplice ma non questo meno gustosa insalata estiva. Riguardo la frutta è da consigliare il, che ci idrata e ci rinfresca. Questo frutto contiene vitamina A e C e anche minerali fosforo calcio e potassio. La presenza di quest'ultimo ha un effetto benefico sulla pressione arteriosa e sulla circolazione.D'è fondamentale puntare su piatti semplici da preparare che non richiedano molto tempo. Pertanto aal posto del classico latte caffè e biscotti possiamo farla con uno yogurt e dei cereali oppure con centrifugato di frutta e verdura. Aun piatto leggero ad esempio un'insalata di riso oppure un piatto di pasta con del pomodoro oppure dei legumi che possono sostituire la carne. Loè importante per integrare i liquidi e i sali minerali, per cui un frullato, un gelato alla frutta o una macedonia sono l'ideale. Per laè bene evitare i fritti, i formaggi stagionati e gli insaccati troppo grassi e puntare invece sulla semplicità. Un'insalata di pomodoro zucchine e cetrioli con un contorno a scelta di carne o di pesce con una cottura semplice è molto indicato. Al posto del sale utilizziamo le spezie che disinfettano l'intestino.Pere uno yogurt magro con della frutta fresca, oppure una spremuta di frutta o centrifugato Apasta integrale, riso o farro, che ci assicurano una giusta quota di fibre che hanno un elevato potere saziante. Per secondo a scelta carne o pesce. Se scegliete la carne vi suggeriamo 80 grammi di carpaccio di manzo oppure del pesce spada o dei calamari con insalata e verdure cotte o crude a piacere.Carne bianca ad esempio pollo o anche l’affettato di tacchino, oppure del pesce cucinato al forno o alla griglia con un contorno di insalata.