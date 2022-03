Oggi parliamo di dieta anti-cellulite, una settimana per drenare i liquidi in eccesso

La primavera è alle porte: è il momento giusto per combattere la famosa buccia d’arancia con una dieta anti-cellulite, drenante e ipocalorica di sette giorni

Comincia a tavola la lotta anticellulite. Che non vuol dire mangiare meno, ma mangiare cibi che aiutino a contrastarla. Com'è noto, la cellulite non è necessariamente legata al sovrappeso: compare infatti anche su donne magre e sportive.

Con l’arrivo della primavera e dell’’estate ritorna il timore di dover fare di nuovo i conti con la cellulite. Si tratta di un vero e propria patologia che interessa la maggior parte delle donne, comprese quelle magre. All’origine del problema c’è un’alterazione del microcircolo. Tra i fattori che possono favorirlo oltre alla predisposizione genetica e alla sedentarietà, ci sono nella maggior parte dei casi le cattive abitudini alimentari

La dieta anti-cellulite per eliminare la buccia d’arancia: schema settimanale, Scopriamola insieme.

La cellulite è un inestetismo legato al tessuto adiposo, che si presenta con la cosiddetta ”buccia d’arancia”: delle fossette più o meno evidenti che si formano su fianchi, addome, cosce e glutei.

Con la dieta anti-cellulite di cui vi parliamo oggi, proviamo a ridurre questo comunissimo inestetismo, partendo dalla scelta di cibi con poco sale, pochi grassi e pochi zuccheri, prediligendo, invece, cibi ricchi di potassio che aiutano a eliminare i liquidi in eccesso.

Oltre a ritenzione idrica, cattiva circolazione e cattive abitudini alimentari e comportamentali, possono esserci fattori ormonali, genetici e vascolari alla base della cellulite. Perciò, rivolgetevi sempre a uno specialista, prima di intraprendere un percorso dietetico mirato.

Per combattere la cellulite, l’alimentazione non basta! E’ fondamentale praticare attività fisica in modo costante, bere molta acqua e tisane per eliminare le tossine e evitare l’abuso di fumo, alcol, caffeina e cibi grassi e zuccherati.

La dieta anti-cellulite per eliminare la buccia d’arancia, i cibi si

Tra i cibi che favoriscono il drenaggio dei liquidi ci sono gli alimenti che contengono potassio e flavonoidi: possiamo perciò, consumare in abbondanza kiwi, mirtillo, ananas, pomodori, finocchi, sedano, melanzane, carote.

Dieta anticellulite: i cibi no

Meglio ridurre il consumo di legumi e cereali (preferiamo quelli integrali), evitare gli alimenti ricchi di sodio, le carni e i formaggi grassi, le bevande zuccherate, gli alcolici e il caffè.

Preferiamo sempre i grassi vegetali a quelli animali e riduciamo il consumo di sale e di olio.

Dieta anticellulite: scorpiamo insieme il menù da seguire per tutta la settimana!

Lunedì

Colazione: tè o tisana, yogurt magro con fiocchi d’avena, fette biscottate integrali

Spuntino: frullato di kiwi e zenzero con mandorle

Pranzo: insalata di sedano, carote e fiocchi di latte, asparagi al vapore

Spuntino: tisana alle erbe, una fetta di ananas

Cena: tacchino ai ferri, insalata di rucola e pomodori, pane integrale

Martedì

Colazione: tè o tisana, latte parzialmente scremato o bevanda vegetale, frutti rossi

Spuntino: centrifugato di carote e finocchio

Pranzo: riso venere con pomodorini, noci, zucchine crude e fagioli

Spuntino: tè verde, una mela

Cena: branzino al forno, spinaci al limone, pane integrale

Mercoledì

Colazione: tè o tisana, uno yogurt magro, fette biscottate integrali

Spuntino: una porzione di mirtilli

Pranzo: pinzimonio di verdure crude, hummus di ceci

Spuntino: infuso alle erbe, mandorle

Cena: insalata mista con mela e cetriolo, formaggio spalmabile light, pane integrale

Giovedì

Colazione: tè o tisana, latte parzialmente scremato o bevanda vegetale, fiocchi d’avena

Spuntino: due fette di ananas

Pranzo: pasta integrale con pesto di rucola, carote in padella

Spuntino: tisana di tè verde

Cena: zuppa detox ai finocchi (per la nostra ricetta, leggete qui), pane integrale

Venerdì

Colazione: tè o tisana, yogurt magro, muesli e frutti rossi

Spuntino: centrifugato di carote e mela

Pranzo: melanzane grigliate, formaggio fresco, pane integrale

Spuntino: tisana alle erbe

Cena: tofu impanato con zucchine in padella, insalata di arance e finocchi

Sabato

Colazione: tè o tisana, latte parzialmente scremato o bevanda vegetale, fette biscottate rossi

Spuntino: centrifugato di ananas e mela

Pranzo: pasta integrale con i broccoli, asparagi al vapore

Spuntino: tisana ai finocchi

Cena: pollo al limone, finocchi in padella – scoprite qui la nostra ricetta!

Domenica

Colazione: tè o tisana, uno yogurt magro, fiocchi d’avena

Spuntino: una mela

Pranzo: pasta integrale al pomodoro, branzino in padella

Spuntino: spremuta d’arancia

Cena: sogliola al forno, insalata mista con carote e finocchi