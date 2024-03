Dieta Atkins, cosa è e come funziona

Dieta Atkins. Limita al massimo i carboidrati per costringere l’organismo ad attingere l’energia dai lipidi e dalle proteine portando a senso di sazietà. La dieta americana del dottor Atkins punta infatti tutto su grassi e proteine, dalle uova al burro, passando per carne e pesce, latticini e formaggi, e persino condimenti ricchi di grassi idrogenati. Il tutto escludendo quasi interamente pasta, pane, riso, dolci e cereali, ma anche diversi tipi di vegetali. Un regime di questo tipo è fortemente sbilanciato e non adatto a tutti.

Dieta Atkins, come funziona

La dieta Atkins è un regime alimentare ideato dal cardiologo americano Robert Atkins negli anni Settanta. Ha suscitato interesse per la sua promessa di dimagrimento rapido, anche se, tuttavia, dietro a questo regime ci sono aspetti critici che devono essere considerati attentamente. Si basa sull’idea che la riduzione dei carboidrati, piuttosto che delle calorie, sia la chiave per la perdita di peso e per il controllo della glicemia.

La fase di inizio impone una riduzione drastica dei carboidrati che può causare effetti collaterali spiacevoli come stanchezza, costipazione, alitosi e ritenzione idrica. Inoltre elimina, o limita drasticamente, interi gruppi alimentari come frutta, verdura e cereali integrali, privando il corpo di importanti fonti di fibre, vitamine e minerali essenziali per la salute a lungo termine. Gradualmente, poi, i carboidrati vengono reintrodotti, ma pur sempre in quantità controllate per mantenere la perdita di peso.

La dieta Atkins viene consigliata perlopiù a coloro che cercano una rapida perdita di peso (1,5 kg a settimana circa) e per coloro che hanno problemi di controllo glicemico, come i diabetici. Nonostante ciò, molti trovano difficile mantenere la dieta Atkins a lungo termine a causa delle sue restrizioni e della mancanza di varietà nell’alimentazione. Inoltre, una volta terminata la dieta c’è il rischio di riprendere il peso perso, soprattutto se non si adottano abitudini alimentari sane nel periodo successivo.

Quando è sconsigliata la dieta Atkins

È generalmente sconsigliata a persone con problemi di salute preesistenti, come malattie renali, epatiche o cardiache, a bambini, ma anche a donne in gravidanza o allattamento perché hanno bisogno di una dieta che fornisca tutti i nutrienti essenziali per la salute della madre e del piccolo. Anche persone con una storia di disturbi alimentari dovrebbero evitarla poiché potrebbe incoraggiare comportamenti alimentari disfunzionali, mentre gli atleti o persone che svolgono attività fisicamente intense potrebbero non trarne benefici poiché i carboidrati sono una fonte di energia importante per le prestazioni fisiche ottimali. Infine è sconsigliata a coloro che cercano un approccio più equilibrato e sostenibile, poiché, come già detto, manca della varietà di nutrienti forniti da una dieta bilanciata.

DIETA ATKINS MENU COMPLETO

Ecco un esempio di dieta settimanale.

Lunedì:

Colazione: Omelette (2 uova), ricotta magra e spinaci.

Spuntino della mattina: 10 mandorle.

Pranzo: Insalata di pollo con avocado, lattuga, cetrioli e un cucchiaio di olio evo.

Spuntino del pomeriggio: 1 yogurt greco (senza zucchero aggiunto) con frutta secca.

Cena: Bistecca di vitello con asparagi.

Martedì:

Colazione: Yogurt bianco magro con noci e frutti di bosco.

Spuntino della mattina: 1 bastoncino di sedano con 2 cucchiai di formaggio spalmabile arricchito di proteine.

Pranzo: Salmone al forno con broccoli al vapore.

Spuntino del pomeriggio: 1 mela. Cena: Macinato di soia con zucchine saltate in padella.

Mercoledì: Colazione: Albumi strapazzati con hummus di ceci.

Spuntino della mattina: 1 tazza di cetrioli a fette con salsa di yogurt greco e erbe. Pranzo: Insalata di tonno al naturale con semi oleosi e finocchio.

Spuntino del pomeriggio: 1 piccola porzione di carote baby con hummus di ceci.

Cena: Scaloppina di tacchino con cavolfiore gratinato.

Giovedì:

Colazione: Smoothie proteico con latte di soia, avocado e spinaci.

Spuntino della mattina: Latte di kefir da bere.

Pranzo: Faraona al forno con verdure.

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di cetrioli a fette con salsa di yogurt greco e erbe.

Cena: Orata al forno con pomodorini.

Venerdì:

Colazione: Yogurt greco bianco con pezzetti di frutta.

Spuntino della mattina: 1 barretta 100% legumi.

Pranzo: Insalata greca con seppioline o tacchino, cetrioli, pomodori, olive e 30 g di feta.

Spuntino del pomeriggio: 1 bastoncino di sedano con 2 cucchiai di humus di ceci.

Cena: Pollo al curry con broccoli al vapore.

Sabato:

Colazione: Frittata con due uova e prosciutto crudo sgrassato.

Spuntino della mattina: 10 nocciole.

Pranzo: Insalata di gamberetti con avocado, lattuga e un cucchiaio di olio evo.

Spuntino del pomeriggio: 1 pera.

Cena: Coniglio al forno con funghi saltati in padella.

Domenica:

Colazione: Crepes di albumi con salmone affumicato.

Spuntino della mattina: 1 tazza di carote con salsa di yogurt greco e erbe.

Pranzo: Petto di tacchino al forno con verdure grigliate.