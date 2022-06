Dieta del limone per dimagrire 3 kg in 7 giorni

La dieta del limone promette molto: 3 kg in soli 7 giorni. Si tratta di un regime dietetico che spopola tra le star di Hollywood. Non è un caso che questo regime dimagrante è stato seguito da Beyoncé e Jennifer Aniston. La dieta del limone è stata messa a punto dalla dottoressa Martine André. Si tratta di una dieta che può venirci in aiuto soprattutto nel cambio di stagione o dopo i pranzi pantagruelici delle festività. Il limone è quindi alimento fondamentale di questo programma depurativo. Ma in che modo questo agrume può aiutarci a dimagrire?

Limone: proprietà dimagranti

In effetti il limone è un alimento dalle molteplici proprietà. Non è solo un frutto utile per dimagrire in fretta. Il limone favorisce la diuresi e disintossica fegato intestino e reni. E' un rimedio antico molto conosciuto contro il rialzo febbrile che si ha con l'influenza, inoltre rafforza il sistema immunitario e quindi ci è utile perché favorisce la guarigione in caso di malattie stagionali. Da un punto di vista dietetico il limone è un alimento alleato del dimagrimento perchè accelera il metabolismo, è drenante e quindi contrasta la ritenzione idrica che è una delle cause della cellulite. Inoltre contiene le vitamine B1, B2 e C, minerali quali potassio, oligoelementi, e flavonoidi. Il limone inoltre è un antiacido gastrico, regolarizza la funzionalità intestinale. Lo si consiglia anche ai soggetti ipertesi.

Come tutte le diete lampo non la si può definire equilibrata, per cui se non supportata da una dieta di mantenimento, una volta terminata si possono riprendere facilmente i chili persi. Prima di iniziarla è fondamentale chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista.

Dieta del limone: menù tipo

La dieta del limone si basa soprattutto sul consumo di legumi, fibre, verdure, pesce, carne bianca, formaggi magri, frutta fresca e secca. E' controindicata a chi soffre di problemi allo stomaco o all'apparato gastro-intestinale.

A colazione una limonata, uno yogurt magro, due cucchiai di fiocchi d’avena o se preferite un pugno di mandorle fresche più un frutto di stagione oppure ancora una macedonia a base di frutti rossi.

Come spuntino una limonata e delle verdure crude o se preferite una banana e una manciata di semi di zucca.

A pranzo una limonata, una pasta integrale oppure del risotto al limone e un'insalata condita con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, succo di limone o aceto.

Come spuntino nel pomeriggio un bicchiere di limonata semplice e un frutto di stagione.

A cena una limonata, pollo o pesce alla griglia oppure carne di tacchino alla piastra e un contorno di verdure lesse. Per concludere una limonata.