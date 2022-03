Sentirsi bene con se stessi è molto difficile. Quindi seguire un’alimentazione che aiuta a perdere peso può aiutare le persone a stare meglio con il loro corpo. Se anche voi, in vista della proverbiale prova costume, state ponderando l'idea di intraprendere un nuovo regime alimentare leggero, sano ma soprattutto equilibrato, siete nel posto giusto. Perché se è vero che la pasta è spesso demonizzata nelle diete dimagranti, poco si parla invece del riso. Scoprite l a dieta del riso per perdere 5kg in 7 giorni

Il riso è un alimento che non può mancare sulle tavole dei paesi orientali, ma è anche molto diffuso nell’occidente. Ha molte caratteristiche nutrienti fondamentali per l’organismo umano quindi è bene farne uso. Il riso a differenza della pasta è molto più leggero, è proprio per questo che con la dieta del riso in 7 giorni si può arrivare a perdere ben 5 kg. Questa è una dieta diversa dalle altre, abbandonate l’idea della dieta associata a cibo insipido e senza sapore.

Come affrontare al meglio la dieta del riso per perdere 5kg in 7 giorni

Come abbiamo accennato sopra il riso in tutte le sue varianti è ricco di proprietà, in particolare, di fibre, vitamine e sali minerali fondamentali per il buon funzionamento dell’organismo. Proprio grazie all’elevato contenuto di fibre, il riso ci aiuta a depurare l’organismo con molta più facilità, riducendo anche la ritenzione idrica, permettendoci così di dimagrire più facilmente. L’anima della dieta è il riso: il segreto per mangiarlo senza ingrassare è condirlo con semplicità e fantasia, preparando sughi leggeri a base di verdure, insaporiti con erbe aromatiche e spezie, con poco olio extra vergine d’oliva o di riso. L’associazione con i legumi (riso e lenticchie, riso e fagioli, soia, ecc.) ne fanno un piatto saporito e completo.

Le due fasi della dieta del riso per perdere 5 kg in sette giorni

La dieta si compone di due fasi: la disintossicazione, ovvero bisogna depurare l’organismo mangiando solo riso bollito condito con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, accompagnato da verdure o frutta. Durante questa prima fase bisogna tener d’occhio le kcal in quanto è necessario non superare le 800 kcal giornaliere.

La seconda fase della dieta consiste nella reintroduzione di alcuni alimenti, infatti si possono integrare anche legumi, quinoa e farro. In questa fase non si possono assumere più di 1200 kcal giornaliere

Durante questi sette giorni dobbiamo ricordarci di non mangiare frutta subito dopo il pranzo e di fare la colazione, uno dei pasti più importanti della giornata, con yogurt di riso oppure una galletta di riso associata ad un bicchiere di latte di riso. Potete anche scegliere a colazione di mangiare frutta e una tazzina di caffè preferibilmente senza zucchero.

Mentre per merenda possiamo optare sempre per la frutta, scegliendo frutti contenenti poche kcal.

È raccomandabile infine mangiare il riso in modo alternato, mangiandolo un giorno a pranzo e uno a cena, nell’altro pasto è bene alternare la carne e il pesce accompagnate da un contorno di verdure cotte con metodi come la bollitura, alla piastra, in forno e a vapore. L’importante è non eccedere con l’uso di condimenti come olio e sale, magari insaporendo il tutto con uso di spezie.

Per far sì che tale dieta funzioni è necessario associare anche attività fisica almeno 2 o 3 volte alla settimana e bere almeno 2 litri di acqua al giorno per ridurre la ritenzione idrica.

Consigli utili da seguire durante la dieta del riso

• Se non godete di buona salute, prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta chiedete consiglio al vostro medico curante.• Variate sempre il più possibile gli alimenti. Ad esempio: in una ricetta che prevede riso e una verdura, potete variare i vegetali passando dai broccoli alle cime di rape, ai cavolfiori, agli spinaci, ecc.

• L’acqua non fa ingrassare, consumatene almeno un litro al giorno per eliminare le tossine e favorire il buon funzionamento intestinale.

• Evitate le fritture. Meglio bollire, grigliare o cuocere al vapore. In ogni caso per condire attenetevi ai condimenti della dieta.

• Usate il sale con moderazione. Per insaporire i piatti abbondate con erbe aromatiche e spezie che danno gusto ma non aggiungono calorie (vedere tabella).

• Sono consentiti due caffè al giorno oltre a quelli ammessi dalla dieta.

• Usate sempre il dolcificante al posto dello zucchero. Imparate ad evitarlo.

• Seguite con precisione le dosi prescritte; il peso dei cibi si riferisce agli alimenti a crudo ed al netto degli scarti.

• Se avete molta fame potete aumentare la dose delle verdure ma non quella dei condimenti.

• È possibile invertire il pranzo con la cena o viceversa ma non scambiare i giorni della settimana.

Prima di decidere se fare o meno tale percorso è sicuramente consigliabile confrontarsi con un medico specialista.