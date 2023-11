Dieta dell'autunno: come dimagrire con i cibi di stagione

Con i prodotti tipici dell’autunno è possibile rimettersi in forma e dimagrire senza fare troppa fatica.

Se i chili da perdere sono tanti, è opportuno rivolgersi ad un buon dietologo o ad un buon nutrizionista che valuterà la vostra situazione e saprà indicarvi la dieta migliore per voi. Se, invece, volete solo perdere quei 2/3 chiletti di troppo e sgonfiarvi, allora la dieta dell’autunno fa al caso vostro. L’autunno, infatti, offre cibi gustosi ma leggeri e depurativi. Tra le verdure la vera regina di questa stagione è la zucca: depurativa, stimola la diuresi, ricca di vitamine A e C ma poverissima di calorie. Come mangiarla? Cotta al forno e condita con un filo di olio extravergine d’oliva e una spolverata di origano o, se piace, di cannella. Oppure potete fare una vellutata di zucca con della ricotta magra.

Ma in autunno ci sono anche le crucifere: broccoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles. Una miniera di vitamina C. Questa verdure aiutano l’organismo a depurarsi e, inoltre, saziano molto con poche calorie. Sono ottime anche crude in pinzimonio. Tra la frutta, invece, l’autunno ci regala i gustosissimi cachi, i mandarini, i kiwi e l’uva. L’uva, in particolare, è molto depurativa e drenante ed è ricchissima di polifenoli, preziose sostanze antiossidanti. Cachi e kiwi sono ottimi da consumare al mattino a colazione perché regolarizzato l’intestino. Non dimentichiamo poi i legumi: autunno e tempo di zuppe. Possiamo cucinare deliziosi piatti unici ipocalorici facendo zuppe con legumi, verdure e un pugno di cereali integrali come il riso o l’orzo o il farro.