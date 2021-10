Dieta dell’avocado: cosa mangiare e ridurre il grasso addominale

La dieta dell’avocado non è in realtà un regime alimentare strutturato da esperti ma il consiglio di assumere questo frutto ogni giorno nell’ambito di una dieta sana e varia volta non solo a perdere peso ma anche a mantenersi in salute. Il suggerimento arriva in seguito ai risultati di diverse ricerche scientifiche che hanno dimostrato i benefici dell’avocado.

C’è chi ha battezzato già questo regime alimentare in questi termini: un avocado al giorno toglie il grasso di torno. Una premessa è d’obbligo, però. Non esistono diete che permettono di perdere i famosi 7 chili in 7 giorni e bisogna diffidare di tutte quelle che promettono di far sparire in maniera magica i chili in eccesso. Ci sono però degli alimenti specifici, come l’avocado, che hanno grandi effetti benefici sull’organismo e sul suo metabolismo. Se inseriti all’interno di uno stile di vita attivo e sano, possono aiutare a dimagrire senza sottoporre il corpo a inutili stress.

L’avocado riduce la presenza di grasso addominale nelle donne

L’avocado è un frutto sempre più apprezzato anche in Italia. Il frutto esotico, infatti, è l’ingrediente principale della famosa (e gustosa) salsa guacamole, o di piatti come l’avocado toast e il poke bowl. Uno studio americano ha dimostrato come questo frutto esotico proveniente dal Centro America sia in grado di ridurre la presenza di grasso addominale soprattutto nelle donne.

Dieta dell’avocado, come funziona

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare (dato che si tratta di un frutto grasso), consumare avocado regolarmente in quantità moderate non fa prendere peso ma al contrario favorisce il dimagrimento.

Si consiglia dunque alle persone che vogliono buttare giù qualche chilo di consumare ogni giorno piccole porzioni di questo frutto, naturalmente associandolo ad una dieta sana e bilanciata nel complesso e alla giusta dose di attività fisica. Consumato tutti i giorni, questo frutto favorisce l’assunzione dei nutrienti e migliora il metabolismo degli zuccheri inoltre è in grado di saziare e dunque diminuisce il senso di fame che si può avere tra un pasto e l’altro. Le virtù di questo frutto sono molte altre: contiene grassi buoni, aiuta a tenere a bada il colesterolo cattivo, riduce la probabilità di soffrire di sindrome metabolica. Inoltre, grazie alla ricchezza in vitamina D, l’avocado potrebbe rivelarsi utile anche per prevenire l’osteoporosi. È infine ricco di antiossidanti, rallenta dunque l’invecchiamento cellulare ed è antitumorale.

Dieta dell’avocado, cosa mangiare

Se si vuole provare a dimagrire con l’aiuto dell’avocado bisogna inserire questo frutto ogni giorno in una dose di circa 70 grammi.

I modi per integrarlo nella propria alimentazione sono molti: si può tagliare a pezzetti e aggiungere all’insalata che si dovrebbe consumare preferibilmente ad inizio pasto, oppure si può preparare la famosa salsina guacamole o ancora un sushi veg ad esempio con riso e zenzero, un originale gaspacho di avocado e tanto altro.

Ricordatevi però che l’avocado è già ricco di grassi (anche se buoni) meglio quindi non associarlo ulteriormente ad altri alimenti grassi. In caso di insalata, ad esempio, evitate di aggiungere anche dell’olio extravergine di oliva come condimento.

Come già detto, l’avocado può solo dare una mano, bisogna quindi mangiare insieme ad esso dei cibi equilibrati come possono essere il riso integrale, la frutta e la verdura, proteine vegetali come il legumi, le carni magre e il pesce (per chi li mangia), ecc. Potete seguire ad esempio una dieta mediterranea in versione dimagrante oppure una dieta vegetariana che si è rivelata ugualmente valida per chi deve perdere peso.

Naturalmente è sempre meglio, soprattutto se si devono perdere molti chili, affidarsi ad un nutrizionista esperto che vi consiglierà un percorso ideato sulle vostre specifiche esigenze.

Lo studio americano sugli effetti benefici dell’avocado

Un gruppo di ricerca dell’Università dell’Illinois ha pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Nutrition una ricerca che ha al proprio centro l’assunzione dell’avocado. Questo frutto esotico ha moltissime proprietà benefiche. Tra queste, segnaliamo che è ricchissimo dei grassi ‘buoni’ Omega 3, contiene una grande quantità di minerali come potassio e magnesio nonché vitamine di differenti gruppi. L’avocado aiuta poi a ridurre il colesterolo cattivo ed è un potente antiossidante. Proprio grazie a queste sue proprietà, molti nutrizionisti consigliano la sua integrazione all’interno della dieta. Lo studio americano ha voluto approfondire un ulteriore aspetto, cercare di capire se l’avocado avesse un effetto anche sulla riduzione del grasso addominale e in generale sul metabolismo.

Coloro che hanno deciso di partecipare allo studio, 105 persone in tutto di un’età compresa tra i 25 e i 45 anni (di cui il 61% donne). Essi sono stati suddivisi in due gruppi: il primo ha inserito nella propria dieta, per tre mesi, un pasto comprendente un avocado (dunque un avocado al giorno). Il secondo ha consumato un pasto simile per quantitativo calorico, ma senza avocado.

I risultati dello studio americano e le proprietà dietetiche dell’avocado

A distanza di dodici settimane, i ricercatori hanno constatato che le donne che avevano assunto un avocado al giorno presentavano una migliore distribuzione del grasso addominale. Ciò riducendone la presenza e distribuendolo in maniera efficace ben lontano da organi sensibili come il fegato. Si tratta di un risultato importante, e non solo dal punto di vista ‘estetico’. Il grasso addominale in eccesso infatti rappresenta un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, come ictus e infarto.

Nelle conclusioni dello studio si legge che “l’assunzione di avocado impartisce un profilo di adiposità addominale benefico” . Inoltre che le ricerche successive cercheranno di capire come “differenziare le diete a seconda del genere per ridurre il tessuto adiposo e migliorare la salute del metabolismo”.