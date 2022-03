Dieta delle patate per dimagrire 5 chili in pochi giorni

La dieta delle patate è un regime alimentare piuttosto rigido che prevede il consumo di questo alimento in tutti i pasti della giornata perfino a colazione. Questo regime dietetico drastico che ha una durata non superiore ai 2 massimo 3 giorni promette di far perdere fino a 5 chili. Si tratta di una dieta sbilanciata basata su un solo alimento e quindi per evitare uno sbilanciamento dei nutrienti non può seguirsi per un lungo periodo di tempo. In definitiva è una dieta ipocalorica povera di sale e ricca di liquidi. Tuttavia va detto che le patate non possono mangiarsi alla maniera che reputiamo più gustosa, ad esempio fritte, perché preparate in questo modo non possono certo ritenersi adatte a una dieta. Spesso in questa dieta oltre alle patate è presente anche lo yogurt. Questo per far sì che l'organismo abbia un apporto calorico giornaliero adeguato. E' indispensabile in ogni caso chiedere consiglio al proprio medico o nutrizionista prima di iniziare questa o qualsiasi altra dieta.

Patate: proprietà nutrizionali

Le patate sono un alimento utile a contrastare l'eccessivo accumulo di liquidi in quanto ci apportano in buona quantità potassio e magnesio utili anche se siamo affaticati e stanchi, oltre che vitamina C e flavonoidi. Oltre a ciò, questa pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle solanacee, presenta un elevato contenuto di acqua: 78,5 grammi per 100 grammi di alimento e di fibre. Ciò rende questo alimento drenante e depurativo favorendo l'eliminazione delle tossine da parte dell'intestino. Il contenuto di carboidrati, in particolare di amido, è piuttosto rilevante. A causa dell'elevato indice glicemico vanno consumate con estrema attenzione in caso di iperglicemia. Da considerare anche la presenza di numerosi fitocomposti quali beta-carotene, la luteina, la zeaxantina che hanno proprietà antiossidanti e quindi proteggono dall'invecchiamento cellulare. Da un punto di vista dietetico le patate riducono l'assorbimento di grassi e zuccheri e grazie alla presenza di fibre hanno un un buon potere saziante.

Dieta delle patate e yogurt: il menù

Primo giorno

A colazione una patata bollita senza aggiunta di sale e un bicchiere di yogurt. A pranzo due patate lesse sempre senza aggiunta di sale e un bicchiere di yogurt. A cena due bicchieri di yogurt.

Secondo giorno

A colazione un bicchiere di yogurt. A pranzo due patate lesse senza aggiungere sale e un bicchiere di yogurt. A cena una patata bollita senza aggiunta di sale e un bicchiere di yogurt.

Terzo giorno

A colazione: una patata bollita senza aggiungere sale. A pranzo: una patata bollita sempre senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurt. A cena un bicchiere di yogurt.