Perdere peso rappresenta una sfida faticosa ma con la giusta combinazione di alimenti è possibile dimagrire senza troppe rinunce. La Dieta Ipocalorica da 1200 calorie è un regime alimentare a basso consumo energetico, in pratica si prediligono cibi ipocalorici con poche calorie e molti nutrienti.

Tutti vorremmo esistesse una dieta in grado di far perdere peso in pochissimo tempo e senza fare troppi sforzi. Esistono diverse diete, da quelle iperproteiche a quelle tisanoreiche, da quella Dukan a quelle a zona, e da quella del riso a quella dello yogurt, ma non tutti sanno che le stesse possono presentare controindicazioni e limiti che non vanno assolutamente sottovalutati.

Quando arrivano le belle giornate e si ha voglia di vestiti più leggeri e l’estate è alle porte soprattutto o quando semplicemente si é stufi di quei chili in più, si può optare con questo menu settimanale costituito da un conteggio giornaliero di 1200 calorie, per perdere peso

Cos’è la dieta ipocalorica e come funziona?

Cos’è la dieta ipocalorica 1200 calorie? E’ una dieta che prevede il consumo di alimenti ipocalorici e solitamente in porzioni ridotte. ‘Ipocalorico’ significa ‘con poche calorie’, se aggiungiamo la parola ‘dieta’ è subito chiaro che ‘dieta ipocalorica’ significa ‘regime alimentare con poche calorie’.

Normalmente un adulto assume circa 2000 kcal (calorie) al giorno, una dieta ipocalorica prevede il consumo di 1200 kcal o 1000 kcal (calorie) al giorno. Lo scopo di una dieta ipocalorica 1200 calorie è quello di indurre l’organismo a reperire le risorse necessarie al sostentamento della vita dalle riserve di grasso. Ecco perché si parla proprio di “dieta ipocalorica dimagrante“.

Dieta di 1200 calorie: il menù per dimagrire 5 chili in soli 20 giorni

Vediamo in breve come funziona una dieta ipocalorica 1200 calorie semplice e ricca di tutti i nutrienti necessari per restare in salute e dimagrire.

La dieta di 1200 calorie viene eseguita con l’obiettivo di promuovere la perdita di peso, e cioè di consumare il grasso accumulato nel corpo come fonte di energia. Tuttavia, affinché la perdita di peso avvenga in modo sano, è necessario che la dieta venga eseguita accompagnata da un nutrizionista, poiché ha un’importante restrizione calorica.

La dieta da 1200 calorie: il menu’ settimanale per perdere 5 chili in 20 giorni

La dieta di 1200 calorie è stata pensata soprattutto per chi vuole perdere peso senza rinunciare al gusto di un panino o di un po’ di pasta. Questa dieta, oltre ai due pasti principali, che sono la colazione, il pranzo e la cena, prevede uno spuntino pomeridiano. È importante bere da 1,5 a 2 litri di acqua durante il giorno, se sei una di quelle persone che hanno difficoltà a bere, potresti preparare acque aromatizzate per facilitarne l’assunzione.

Per la colazione si può scegliere tra: 200 ml di latte e 2 fette biscottate integrali oppure 1 tazza di thè con uno yogurt magro da 125 grammi

Lunedì – Pranzo: un panino integrale da 100 grammi farcito con 40 grammi di prosciutto cotto e 1 pomodoro a fette, un caffè

Il panino integrale può essere sostituito da un toast (60 grammi per 2 fette).

Spuntino: una spremuta di arancia o di pompelmo

Cena: 60 grammi di pasta o di riso, più della carne

oppure del pesce abbinati a della verdura.

Per il fine settimana sono previsti un pranzo ed una cena completi da prenotare al ristorante o in pizzeria.

Martedì – Pranzo: un toast (60 grammi per 2 fette) farcito con 40 grammi di prosciutto crudo senza grasso, un caffè

Spuntino: una spremuta di arancia o di pompelmo

Cena: 80 grammi di pasta condita con 1 cucchiaino di olio, aglio e peperoncino

100 grammi di calamaro alla griglia e 100 grammi di verdura lessa.

Mercoledì – Pranzo: 60 grammi di pasta condita con 100 grammi di polpi, più 1 pomodoro, aglio, prezzemolo, 1 cucchiaino di olio e 2 cucchiai di vino bianco per sfumare, 100 grammi di peperoni grigliati, un caffè

Spuntino: una spremuta di arancia o di pompelmo

Cena: 150 gr di petto di pollo alla piastra o al forno e lattuga

Giovedì – Pranzo: 40 grammi di riso con una porzione di minestrone, una fettina di vitello da 80 grammi e 100 grammi di scarola, un caffè

Spuntino: una mela

Cena: una insalatona con due fette di pomodoro e 150 gr di pollo

Venerdì – Pranzo: un panino da 100 grammi con frittata preparata con 1 uovo, cipolla e 50 grammi di zucchine, un caffè

Spuntino: macedonia con mezza mela, mezzo kiwi e 100 grammi di frutti di bosco

Cena: 60 grammi di riso con zucchine, fagiolini e piselli, 80 grammi di pesce ai ferri, più 100 g di verdura

Sabato – Pranzo: 40 grammi di pasta al pomodoro semplice. 80 grammi di carne o pesce ai ferri con 200 grammi di zucchine grigliate

Spuntino: una arancia

Cena: una pizza di media grandezza con verdure, un caffè

Domenica – Pranzo: 60 grammi di pasta condita con 60 grammi di ricotta e rucola, 50 grammi di finocchi conditi con 1 cucchiaino di olio, un caffè

Spuntino: una spremuta di pompelmo

Cena: una tagliata di carne con rucola, 2 patate bollite e 1 sorbetto al limone