Una dieta disintossicante per il fegato è importante per aiutare questo organo così importante a liberarsi dalle tossine. D'altronde il fegato è il filtro fondamentale del nostro corpo, se funziona bene siamo liberi dalle scorie, purifichiamo il sangue e possiamo restare in forma. Pensate che il fegato filtra 1,4 litri di sangue al minuto, oltre a ciò produce la bile, sintetizza colesterolo e trigliceridi ed emulsiona i grassi. Inoltre modula anche la glicemia, ovvero il livello degli zuccheri nel sangue. Pertanto per la salute generale dell'organismo è fondamentale che anche il fegato lo sia.

Dieta disintossicante per il fegato: il menù da seguire

Gli esperti consigliano di seguirla prima di iniziare una dieta dimagrante. Questo perché se il fegato è in perfetta efficienza ne guadagnerà anche il metabolismo.

In linea generale via libera alla frutta e verdura di stagione, cereali integrali, legumi quindi lenticchie fagioli e ceci, grassi benefici ad esempio l'olio extra vergine di oliva, frutta secca e semi, erbe aromatiche e spezie. Da evitare invece carne rossa, burro, margarina, cibo spazzatura (ad esempio hot dog, hamburger), insaccati, latte intero, prodotti da forno, cibi in scatola, dolci o comunque alimenti che contengono zucchero e bevande alcoliche.

Nello specifico sì a pesce, uova e tofu. Le uova a torto sono considerate un nemico per il fegato, invece non solo ci forniscono proteine nobili, ma anche la colina una sostanza organica molto importante per il metabolismo dei trigliceridi in grado di mantenere in buona salute il fegato.

Aumentiamo il consumo delle fibre, sia di quelle solubili che si trovano nei semi, nei legumi, nell'avena e nei semi di lino, che insolubili che troviamo nel riso integrale, buccia dei frutti, crusca, frutta secca. Per evitare di assumere un eccesso di zuccheri, gli esperti suggeriscono di sostituire i cereali raffinati quindi pane pasta riso bianchi, con quelli integrali. In questo modo evitiamo i picchi glicemici e quindi un rialzo degli zuccheri nel sangue. Inoltre va prestata attenzione al fruttosio che a differenza del glucosio viene immagazzinato nel fegato sotto forma di trigliceridi. Un eccesso può portare alla steatosi ovvero al "fegato grasso" che causa un aumento dell'infiammazione dell'organismo.

E' fondamentale anche consumare grassi buoni, ovvero gli acidi grassi essenziali omega-3 ad esempio sgombro, tonno, salmone, sardine, e monoinsaturi che invece troviamo nell'olio di oliva, nella frutta secca e nei semi. Va invece ridotto il consumo dei grassi che troviamo nella carne rossa, formaggi, salumi che caricano di eccessivo lavoro il fegato.

Dieta disintossicante per il fegato: esempio

Colazione: frullato di latte vegetale con mela verde e tè verde oppure del latte di mandorle e della frutta fresca di stagione.

A metà mattina del tè verde oppure una manciata di frutta secca.

Pranzo: un minestrone con lattuga rucola carote e avocado oppure lenticchie con riso integrale del salmone e un frutto fresco a scelta.

A metà pomeriggio una manciata di mandorle oppure della frutta a scelta.

Cena: riso integrale con verdure cotte al vapore e petto di pollo cucinato alla piastra oppure dell'insalata verde mista condita con olio extra vergine di oliva, del pesce magro e della frutta a scelta.