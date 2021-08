Dieta e Metabolismo: gli alimenti che lo accelerano

A tavola possiamo dare una mano al metabolismo a fare il suo dovere. Basta introdurre alcuni alimenti nella nostra dieta. E non aspettarsi miracoli

Nei giorni scorsi Vi abbiamo parlato della dieta del Supermetaboilsmo, oggi, in questo articolo vogliamo parlarvi degli alimenti che aiutano il Metabolismo.



Purtroppo non esistono scorciatoie che siano in grado di garantirci di perdere peso rapidamente da un giorno all’altro. Vi sono però alcuni alimenti che si rivelano particolarmente utili nel momento in cui ci si renda conto di un rallentamento del proprio metabolismo. L’assunzione di alimenti benefici, in tal senso, può affiancare la buona abitudine di dedicarsi all’esercizio fisico a cadenza regolare. Alcuni di essi, come le spezie, sono tradizionalmente noti per la loro capacità di favorire il dimagrimento, azione che avviene grazie a precise reazioni chimiche che si svolgono all’interno del nostro corpo. Arricchire la propria dieta con verdura, frutta e cereali integrali potrà essere d’aiuto nel garantire a se stessi un’alimentazione più varia. Uno specialista sarà in grado di fornire ai pazienti ulteriori indicazioni in merito ai cibi da assumere a seconda dell’entità del problema di peso che si desidera risolvere.

Probabilmente tutti abbiamo sentito dire che per perdere peso – o mantenere il peso forma – dobbiamo prestare attenzione al nostro metabolismo. Ma cos’è esattamente e come possiamo assicurarci di mangiare (e bere) alimenti che lo stimolano?



Che cos’ è il metabolismo e come lo si può stimolare?

Il metabolismo è essenzialmente il processo del nostro corpo che converte il cibo che mangiamo in energia. Quando è più lento, potremmo sperimentare cose come aumentano la sua stimolazione. Ci sono alcuni fattori che influenzano la velocità del nostro metabolismo, come l’età e il corredo genetico, che non possiamo controllare. “Poi c’è l’attività fisica – spiega il nutrizionista Roberto Cannataro – che invece è il modo che abbiamo per accelerare il nostro metabolismo: più massa muscolare abbiamo, più il nostro corpo infatti consuma energia”. E il cibo? “Ci sono alcuni alimenti che se non lo accelerano, quantomeno stimolano il metabolismo”.

Gli alimenti che stimolano il Metabolismo

Per dimagrire è necessario seguire un'alimentazione equilibrata e svolgere regolare attività fisica, ci sono però dei cibi che è utile introdurre nella propria dieta, soprattutto quando ci rendiamo contro di un rallentamento del metabolismo: parliamo di alimenti che ci aiutano ad accelerarlo, velocizzando anche il processo di dimagrimento.

È vero quindi che alcuni alimenti possono aiutare ad aumentare leggermente la quantità di calorie che il nostro corpo brucia. Questo può avvenire in vari modi, vi elenchiamo i più comuni

Uova - Quando si tratta di stimolare il metabolismo, assumere una buona quantità proteine è fondamentale. E le uova sono un ottimo modo per aumentare i livelli di proteine, perché sono a basso contenuto di grassi e calorie (soprattutto l’albume). “Come tutti i cibi ricchi di proteine, grazie al thermal effect of food una parte dell’energia di ciò che mangiamo la consumiamo già a partire dalla digestione”, spiega il dottor Cannataro. Il nostro corpo insomma utilizza più energia per elaborare le proteine. “Si stima che il 20/25% delle calorie dei cibi ricchi di proteine vengano consumate dall’organismo per processare le stesse proteine. La digestione, ma anche trasformare le proteine in aminoacidi e trasportarle, richiede infatti molta più energia di quanta ne

Noci e semi - anche se non fanno miracoli, hanno un vantaggio: ci offrono uno snack sano quando andiamo di fretta. E mangiarne una manciata ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno non solo per stabilizzare la glicemia e avere meno fame tra i pasti. E uno dei modi più sicuri per rallentare il metabolismo è non assumere abbastanza cibo durante la giornata, quindi avere noci o semi in tasca per uno spuntino veloce ci aiuta proprio a far sì che questo non avvenga.

Stimolare il metabolismo con peperoncino e spezie

Secondo uno studio del British Journal of Nutrition, spezie come zenzero, pepe nero, senape e rafano aumentano il nostro tasso di riposo metabolico. “Altre ricerche mostrano anche che i cibi piccanti possono aumentare, anche se solo temporaneamente, il tasso metabolico per via della della capsaicina, una sostanza chimica presente nel peperoncino che ha un effetto termogenico”, commenta il dottor Cannataro. Ma i vantaggi delle spezie sulla digestione sono molti.

L’Acqua e il metabolismo

Sebbene l’acqua non sia tecnicamente un alimento, è essenziale per aumentare e mantenere il tasso metabolico. Non solo ci aiuta a mantenerci pieni e a tenere la fame sotto controllo, ma contribuisce a digerire e assorbire il cibo e a mantenere regolari i movimenti intestinali. “Senza contare – ribatte il nutrizionista – che non assumere abbastanza acqua può anche rallentarlo il metabolismo. I grassi vengono scissi attraverso l’idrolisi, una serie di reazioni che permettono di innescarne i meccanismi di consumo e che avvengono proprio grazie all’acqua. Ecco perché idratarsi è importante anche per il nostro metabolismo”.

Tè verde

Il tè verde è una bevanda molto preziosa che, oltre ad esplicare i propri benefici sul nostro metabolismo, rendendolo più efficiente, è in grado di contribuire al mantenimento di un ottimo stato di salute, per via del suo contenuto non trascurabile di antiossidanti, in grado di svolgere una potente azione anti-invecchiamento sui tessuti e sugli organi del nostro corpo.