Dieta emozionale: 7 alimenti che placano la fame nervosa

Dieta emozionale, il menù che placa la fame nervosa

Scopriamo insieme nuovo regime alimentare per dimagrire e fermare la fame nervosa con gli alimenti da evitare e quali preferire.

I 7 alimenti che saziano in fretta senza fare ingrassare

Per noia, per stress, per ansia e agitazione si cerca conforto nel cibo. Ma attenzione agli snack veloci

Si sente ormai parlare spesso di emotional eating e cioè del trovare conforto nel cibo durante un momento di stress. Diventa quindi fondamentale imparare a conoscere le tue emozioni e a imparare a capire perché e cosa stai mangiando. Specialmente nei momenti di sconforto quando si è soliti rifugiarsi nel cibo spazzatura. In questo modo vengono buttati all’aria tutti i sacrifici della dieta e le ore di allenamento, e proprio in vista della prova costume è davvero un peccato

Dieta emozionale: come placare la fame nervosa

La spiegazione alla fame nervosa o emotiva è da ricercare nella biochimica: sotto stress l’organismo produce noradrenalina, una sostanza che stimola l’appetito; proprio per tenere a bada quest’ultimo, la dieta emotiva cerca di stabilizzare l’umore, rimettendo in equilibrio i livelli di alcune sostanze nel sangue. Fondamentale inoltre per ristabilire il proprio equilibrio è agevolare uno stile di vita che si basi su una normale sequenza di sonno e veglia, e praticare attività fisica, in modo da produrre endorfine, delle sostanze naturali in grado di migliorare l’umore e contrastare lo stress.

Come aiutare l'ormone della felicità

Uno dei punti forti della dieta emotiva è quello di consumare degli alimenti in grado di innalzare i livelli di serotonina, alias “ormone della felicità”, nel sangue, e quindi frutta, verdura, ma anche noci e burro di arachidi, ma anche i carboidrati soprattutto nella versione integrale e senza condimenti eccessivi. Via libera al riso, in particolare nella varietà carnaroli e basmati, perché regalano una sensazione di sazietà prolungata, e alle zuppe e ai minestroni di verdure.

Passando ai secondi invece è consigliato il pesce, la carne bianca (la rossa solo una volta a settimana) e formaggi freschi e yogurt. Sono alleate anche le erbe curative, da poter consumare sotto forma di tisane.

Gli snack "amici" che saziano in fretta

Questo è quanto prescritto nella dieta emozionale che potrebbe placare la fame nervosa, ma il vero problema potrebbe rimanere quale cibo poter ingerire come snack lampo. E anche per questo c'è il rimedio. Esistono infatti degli alimenti che saziano all’istante.

I 7 alimenti per contrastare la fame nervosa e dimagrire, Vediamo quali sono di seguito:

La frutta. La frutta infatti oltre ad essere un buon alimento da assumere durante gli attacchi di fame nervosa rappresenta anche un alimento ricco di proprietà e di sostanze nutritive molto importanti essendo ricca anche di fibre. Nello specifico ottimi sono l'anguria, l'ananas e il cocco.

La frutta secca. Tra tutta in particolare è ideale consumare le mandorle, in quanto fonti di vitamina E, proteine e Omega 3. Le mandorle sono un ottimo snack per contrastare gli attacchi di fame nervosa soprattutto per le sue proprietà e sostanze nutritive. Si tratta inoltre di un alimento molto pratico e facile da portare con sé e tirar fuori all'occorrenza.

Le olive. Sono sfiziose e fresche. Le olive costituiscono l’alimento ideale in quanto si contraddistingue per l’elevato contenuto di grassi monoinsaturi e polinsaturi particolarmente efficaci per la salute. Inoltre è un alimento che contiene anche antiossidanti, utili come prevenzione all’invecchiamento.

Hummus. Ricco di proteine, fibre e grassi buoni per il tuo organismo, considerato anche il basso contenuto di carboidrati e zuccheri è un alimento ideale da poter consumare durante un attacco di fame nervosa. Inoltre si tratta di un alimento molto facile da preparare.

Bresaola. C'è anche un salume nella lista: la bresaola. Piuttosto che optare quindi per un panino con il salame optate per la bresaola che corrisponde ad uno dei salumi con il minor contenuto di grassi.

Yogurt greco. È un ottimo spuntino ricco di proteine e in diversi casi si contraddistingue anche per un basso contenuto calorico.

Budino di mango. È fresco, leggero, sfizioso e facile da preparare, il budino di mango potrebbe essere la soluzione per placare un attacco di fame dalle voglie dolci.

In generale comunque i cibi con molte fibre sono i più efficaci per contrastare e gestire la fame nervosa in quanto prolungano anche di molto il senso di sazietà.

